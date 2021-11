37ª edição da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu atraiu 40 mil pessoas

Cerca de 40 mil pessoas compareceram à 37ª edição da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu, primeira festa do Circuito das Frutas após cancelamentos impostos pela pandemia desde o começo do ano passado. O evento, aguardado com ansiedade pelo público, recebeu pessoas da capital paulista e de outros locais como Ubatuba, São José dos Campos, Taubaté, Campinas e São Bernardo do Campo.

Realizada pela Associação dos Produtores de Morangos de Atibaia e Jarinu, com apoio das prefeituras das duas cidades, a festa ofereceu a oportunidade de comprar deliciosos morangos diretamente do produtor, além de diversão para toda a família, contando com venda e exposição de morangos, praça de alimentação, artesanato, minishopping e apresentações culturais.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O presidente da Associação dos Produtores de Morangos de Atibaia e Jarinu, Oswaldo Maziero, considerou a festa um sucesso: “Ficamos felizes pelo resultado do evento, que superou todas as nossas expectativas. Agradecemos a presença do público e também das prefeituras de Atibaia e Jarinu pelo empenho e ajuda para realização do evento e apoio a todos os produtores rurais”.

Nos três finais de semana do evento, nos dias 23, 24, 30 e 31 de outubro e 6 e 7 de novembro, houve a comercialização de 14 mil quilos de morango, vendido in natura ou nos stands onde a fruta símbolo de Atibaia é oferecida em receitas doces e salgadas.

Os tradicionais pratos de frango, polenta e macarrão também fizeram sucesso. Foram servidos 3.300 refeições de frango, 2.400 quilos de polenta e 600 quilos de macarrão somente nos dois últimos finais de semana.

Mais de 60 expositores participaram da 37ª edição da festa, com a geração de aproximadamente 650 empregos diretos e indiretos. A Festa do Morango de Atibaia e Jarinu foi cancelada no ano passado por conta da pandemia e é um dos poucos eventos realizados neste ano. A festa, que aconteceu no Parque do Morango Duílio Maziero, cumpriu os protocolos de saúde contra a Covid-19 e teve entrada gratuita.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia