4º Fórum Regional (des)igualdade de gênero acontece no próximo dia 9

Na próxima quinta-feira, dia 9 de março, acontece o 4º Fórum Regional (des)igualdade de gênero, destaque da programação organizada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) em comemoração ao Mês da Mulher. Promovido pelo Departamento da Mulher, o evento será realizado no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro), das 8h às 16h30, e interessados em participar ainda podem se inscrever por meio do link: bit.ly/forum-desigualdades-genero-atibaia .

A quarta edição do fórum em prol da igualdade entre os gêneros traz a debate temas importantes como “Gênero e Políticas Públicas”; “Mulheres, acesso à Justiça e Cidadania”; “Saúde da Mulher” e “Relações de Gênero na Educação”. A iniciativa é destaque na programação especial organizada pela SADS para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, e marcar a luta em prol da igualdade entre os gêneros. A mesa “Rede de Atendimento às Mulheres de Atibaia”, que aconteceu nesta sexta-feira (3) também no Cine Itá Cultural, deu início à série de atividades que acontecerão ao longo do mês.

A Prefeitura conta com apoio da Mater Dei Cam, OSC parceira que, de forma compartilhada, executa o serviço de prevenção contra a violência da mulher e apoio visando a reabilitação de agressores, por meio do Grupo Masculinidades, projeto que disponibiliza acolhimento e escuta, além de troca de experiências e aprendizados, promovendo diálogos sobre posicionamentos em relações familiares, uso de álcool e drogas, bem como violências vivenciadas.

