7º Festival Gastronômico de Atibaia contará com 65 participantes oferecendo sobremesas de morango

Entre os dias 17 de agosto e 30 de setembro o 7° Festival Gastronômico de Atibaia proporcionará aos moradores da cidade e turistas uma explosão de sabores em diversas opções de sobremesas com o morango como ingrediente obrigatório, fruta que é símbolo da cidade – a Capital Nacional do Morango. Neste ano o Festival Gastronômico bateu recorde de estabelecimentos inscritos, com 65 participantes, mais que nas edições de 2022, quando contou com 57 inscritos, e de 2021, quando somou 47 participantes.

(Imagem Ilustrativa de Alexandra Khudyntseva por Unsplash)

No festival, cada sobremesa terá um nome único e exclusivo, para identificação e diferenciação entre os estabelecimentos participantes, e será comercializada por até R$ 40,00. Ela receberá avaliação técnica de profissionais da gastronomia, confeitaria e pâtissier, que visitarão os estabelecimentos caracterizados como clientes ocultos e analisarão as receitas conforme os critérios de sabor e criatividade da sobremesa, além do atendimento do estabelecimento. Durante todo o período do festival, o público também realizará avaliações dos estabelecimentos e sobremesas participantes por meio de votação.

Segundo a Secretaria de Turismo, a partir da versatilidade do morango, seja por meio da fruta em natura inteira, em pedaço ou fatiada, seja em geleias e reduções, os participantes capricharam em criatividade na construção dos pratos. A Pasta ressalta que há opções muito criativas, como por exemplo um danish de morango que leva creme de confeiteiro com baunilha da Mata Atlântica, mascarpone e azeite de manjericão; ou uma quesadilla de fresas, com tortilha de cacau recheada com creme de queijo doce, geleia de morango, chia, queijo branco e morangos; ou ainda um pastel com massa de morango recheado com creme de avelã, morangos frescos, pedaços de chocolate e finalizado com sorvete trufado de morango; entre outras dezenas e dezenas de sobremesas deliciosas e surpreendentes.

Os três estabelecimentos melhores classificados pelo critério de pontuação do público em geral (do maior para o menor) receberão troféus de primeiro, segundo e terceiro colocados, e as três sobremesas melhores avaliadas pelo corpo técnico receberão vales-compra ofertados pelo Supermercado Convém, patrocinador do festival idealizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo. A Pasta destaca que, em seu sétimo ano, o Festival Gastronômico de Atibaia busca promover, valorizar e divulgar a gastronomia da cidade com uma oportunidade para munícipes, visitantes e turistas degustarem sobremesas desenvolvidas pelos chefs locais, destacando a especialidade dos estabelecimentos participantes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia