7º Festival Gastronômico de Atibaia destacou o morango e garantiu mais de 2.400 votos

Na última segunda-feira (9) aconteceu o evento de encerramento e premiação do 7º Festival Gastronômico de Atibaia, que entre 17 de agosto e 30 de setembro promoveu, em 65 estabelecimentos inscritos – um recorde de inscrições entre as edições dos festivais gastronômicos promovidos pela Prefeitura – uma competição para definir as melhores sobremesas contendo como ingrediente principal o morango, símbolo da cidade. No total, 2.467 votos do público, via internet, foram computados, além da votação do júri técnico.

Os três estabelecimentos mais bem pontuados pelo júri técnico receberam uma premiação especial do festival: em primeiro lugar, Shinryu; na segunda colocação, Tucano Foods; e, em terceiro lugar, Aura Padaria. Os três estabelecimentos conquistaram, além de troféus, vales-compras oferecidos pelo Supermercado Convém, patrocinador oficial do evento.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Já pela votação do público os destaques foram: em primeiro lugar, Cantinho da Val; em segundo lugar, Pastéis Oxente; e, em terceiro lugar, Gelafrutti Gelateria. Todos conquistaram o paladar dos munícipes e turistas e garantiram as posições por meio do voto popular.

A avaliação do público para as sobremesas foi feita de forma on-line, e pelo júri técnico, presencialmente, levando-se em conta sabor, apresentação, criatividade e atendimento.

O 7º Festival Gastronômico de Atibaia, com a temática do morango, teve como objetivo promover, valorizar e divulgar a gastronomia da Capital Nacional do Morango, oferecendo aos munícipes e turistas a degustação de deliciosas sobremesas de morango.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia