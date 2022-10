Atibaia recebe Festival de Yoga e Holistic Fair neste fim de semana

O Festival de Yoga e a Holistic Fair acontecem em Atibaia neste fim de semana (15 e 16 de outubro), no Parque Edmundo Zanoni, das 10h às 20h (sábado) e 10h às 18h (domingo), com entrada gratuita e apoio da Prefeitura de Atibaia. Durante os dois dias haverá exposições de produtos e serviços, palestras, música, terapias, tarot, festival de yoga, cultura de paz, medicinas da floresta, vivências, artesanato e praça de alimentação variada.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os eventos possuem atividades gratuitas para toda família, com foco em saúde, bem-estar e qualidade de vida, como forma de contribuição para o despertar e o desenvolvimento das pessoas, nos aspectos físico, mental, espiritual e emocional.

O Festival de Yoga de Atibaia teve uma edição em fevereiro, reunindo participantes de diversas cidades. O evento nasceu com a intenção de ser um movimento propulsor de uma vida plena e consciente, por meio de um grande encontro entre todos que buscam autoconhecimento, saúde, bem-estar, espiritualidade e muita energia positiva.

“A proposta é incentivar o empreendedorismo por meio do setor de terapias complementares existentes como forma de desenvolvimento econômico e despertar sobre as potencialidades naturais e energéticas, oportunizando novos projetos e empreendimentos na cidade e região”, afirmou Franks Prado, produtor da Holistic Fair e Festival de Yoga de Atibaia.

PROGRAMAÇÃO:

15 DE OUTUBRO (SÁBADO)

10h: Yoga para elevar a autoestima – Gabriel Romão

10h45: Yogaterapia – Dan Aguiar

11h: Yoga para crianças – Denisy Nicacio

11h50: A origem do Surya Namaskar – Ive Verouchis

12h15: Hatha Yoga – Eliana Kuroda

14h30: Eutonia – Gabriela Rizzo (Nazaré Uniluz)

15h30: Yogaterapia – Thaís de Cássia

16h30: Yoga dance – Rubi Amici

17h30: Vivência devir – Servir e vir a ser através da livre expressão da alma através do corpo – Fabíola Toniollo, Paula Lessa e Renata Pêssoa

17h30: Apresentação de Dança do Ventre – Studio Kelly Obara

Palestras:

10h: Abertura oficial

10h15: Xamanismo e animais de poder – Emerson Pantaleo

11h: Thetahealing – Margareth Pushnoff

12h15: Apometria e as personalidades psíquicas – Novos rumos para a psicoterapêutica da alma – Geazi Amais

13h: Vamos cuidar das feridas da alma? – Rosana Macedo de Albuquerque

15h: Um estudo sobre o sagrado desta medicina ancestral – Anderson Abreu

17h15: Automassagem – Bento Marques

19h15: Tarô terapêutico como ferramenta de anamnese – Gracce Dorta

16 DE OUTUBRO (DOMINGO)

10h: Jornada Terapêutica – Gabriel Romão

10h45: Hatha Yoga Nidra – Elis Tattva Yoga

11h: Yoga Mulher Selvagem – Paula Lessa

12h15: Acro Yoga – Uma prática de cooperação e confiança – Samuel e Nayara

13h: Hatha Vinyasa Yoga – Thais Juliani

14h15: Kundaline Yoga – Gian Soorya

15h: Yoga para crianças de 0 a 100 anos – Fabíola Toniollo

16h: Yoga na cadeira – Renata Pêssoa

17h: Kirtan – Renata Pêssoa e amigos

17h30: Apresentação Tambores de Atibaia – Escola de Curimba

Palestras:

10h15: Vivência – Roda de tambor com cânticos sagrados – Emerson Pantaleo

12h15: A Lei do Tempo – Entendendo o tempo como uma frequência – Gian Soorya

13h: A encruzilhada da Umbanda – Sacerdotes Marcela Cruz e Regis Oliveira

14h15: Como lidar com as crenças limitantes – Paula Machado

15h: Reiki para a vida – Simone Silvestrin

15h: Roda de rape – Pôr do Sol em Expansão

15h45: Constelações familiares – amor que adoece e amor que cura – Roberta Barsoti

16h: Ritual e conexão com os elementais – Victor Valentim

17h: Quirologia, arquétipos e autoconhecimento – Karine Zancanaro

HOLISTIC FAIR e FESTIVAL DE YOGA DE ATIBAIA

Data: 15 e 16 de Outubro de 2022

Horário: 10h às 20h (sábado) e 10h às 18h (domingo)

Local: Parque Edmundo Zanoni – Av. Horácio Netto, 1030 – Vila Loanda

ENTRADA GRATUITA

Informações: (19) 9.9632-4437 (whatsapp)

Instagram: @holisticfairoficial

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia