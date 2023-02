Prefeitura anuncia chamamento para 1º Festival do Hambúrguer de Atibaia

Vem aí o 1º Festival do Hambúrguer de Atibaia 2023! A ação é promovida pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo, e tem como objetivo geral promover, valorizar e divulgar a gastronomia da cidade, representando uma oportunidade de oferecer aos munícipes e turistas a degustação de hambúrgueres que demonstrem e evidenciem a especialidade dos estabelecimentos participantes.

O 1º Festival do Hambúrguer acontecerá de 28 de abril a 28 de maio. Os hambúrgueres que serão elaborados estarão disponíveis durante esse período em cada estabelecimento participante. Poderão participar do festival os estabelecimentos que conseguirem oferecer o produto de forma presencial para o cliente, com dias e horários de funcionamento sendo informados já no ato da inscrição.

(Imagem Ilustrativa de Allen Rad por Unsplash)

As inscrições devem ser realizadas na Secretaria de Turismo (Av. dos Bandeirantes, nº 367, Vila Junqueira), no período de 1º de fevereiro a 3 de março, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Todos os participantes deverão concorrer com um hambúrguer (entende-se como um sanduíche de hambúrguer, com pão de hambúrguer), podendo ou não conter um ou mais acompanhamentos junto ao lanche.

O hambúrguer será avaliado pelo público por meio dos seguintes critérios: sabor, apresentação, criatividade e atendimento. A pontuação será estabelecida por notas de 1 a 5, para cada item. O público participante que prestigiar o evento avaliará os estabelecimentos durante todo o período do 1° Festival do Hambúrguer por votação no site Descubra Atibaia. As avaliações (votações) serão realizadas pelo público em geral, não havendo júri técnico.

O três estabelecimentos mais bem pontuados receberão um brinde especial pela posição de destaque do festival. Em caso de empate de dois ou mais estabelecimentos dentre os três primeiros colocados, os mesmos serão premiados dividindo sua colocação final.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia