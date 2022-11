Confira a seleção de delícias do 7º Festival Comida de Boteco de Atibaia

Começou na quinta-feira (3) mais um Festival Comida de Boteco, evento realizado pela Secretaria de Turismo da Prefeitura de Atibaia para promover, valorizar e divulgar a gastronomia local. São 50 estabelecimentos participantes desta sétima edição, que tem a Copa do Mundo de Futebol como tema e traz porções/petiscos comercializados a valores que variam de R$ 30,00 a R$ 60,00 cada.

(Imagem Ilustrativa: eduardo2 por Pixabay)

Durante todo o período do Festival, que vai até 11 de dezembro, as porções e petiscos especialmente elaborados e batizados com nomes que remetem à Copa do Mundo e ao universo do futebol, conforme a criatividade de cada participante, estarão disponíveis para degustação e avaliação do público. A avaliação pode ser realizada no próprio estabelecimento ou pela internet, por meio do endereço: bit.ly/FestivalComidaBoteco .

A avaliação das porções e petiscos seguirá quatro critérios, com pesos distintos e pontuação de 0 a 5: Sabor (Peso 5); Apresentação (Peso 4); Criatividade (Peso 3); e Atendimento (Peso 2). Os concorrentes serão classificados conforme a pontuação, com destaque para os três primeiros colocados e para o estabelecimento mais votado. Eles receberão uma placa de destaque do 7° Festival Comida de Boteco de Atibaia.

Uma oportunidade de oferecer a munícipes e turistas a degustação de porções e petiscos que demonstrem e evidenciem a especialidade dos estabelecimentos participantes, o Festival Comida de Boteco de Atibaia busca criar interatividade, sinergia e lucratividade, não só do ponto de vista econômico, mas social, cultural e turístico, promovendo a integração dos empresários que trabalham no ramo da gastronomia no município.

De acordo com a Secretaria de Turismo, a iniciativa busca não só projetar Atibaia no cenário gastronômico regional, estadual e nacional, mas também incentivar o desenvolvimento do turismo por meio da gastronomia, fomentando a atividade gastronômica da cidade e mostrando, para munícipes e turistas, a variedade, a força e a atratividade que caracterizam a gastronomia da cidade.

Confira os estabelecimentos e porções/petiscos participantes do 7º Festival Comida de Boteco de Atibaia em: bit.ly/festbotecolivreto .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia