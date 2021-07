5º Festival Gastronômico de Atibaia está com inscrições abertas

Até dia 30 de julho, estão abertas as inscrições para participar do 5º Festival Gastronômico de Atibaia. Realizado pela Secretaria Municipal de Turismo em parceria com a Secretaria de Agricultura, a edição 2021 do evento será realizada de 27 de agosto a 26 de setembro e irá eleger as melhores receitas de pratos desenvolvidos com morango, a fruta símbolo da cidade. Cada estabelecimento poderá participar com uma receita, doce ou salgada, e as inscrições devem ser feitas até as 23h do dia 30 de julho pelo formulário disponível no endereço bit.ly/fga21 .

Participantes deverão utilizar o morango como ingrediente na criação e desenvolvimento das receitas (Imagem Ilustrativa: Pixabay)

De acordo com o regulamento publicado na edição do último sábado (17) da Imprensa Eletrônica Oficial, podem se inscrever para participar do Festival estabelecimentos gastronômicos e meios de hospedagem como restaurantes, lanchonetes, bares, hamburguerias, pizzarias, pastelarias, cafés, docerias, hotéis e pousadas. Estabelecimentos que atendem exclusivamente por entrega em domicílio (delivery) também podem concorrer, o importante é utilizar o morango como ingrediente na criação e desenvolvimento das receitas (não serão aceitas receitas que utilizem a fruta somente como decoração) e estar com o alvará de funcionamento em dia, exigências que valem para todos os participantes.

Ao se inscrever, o competidor se compromete a manter no cardápio durante todo o período do Festival o prato concorrente, cujo valor de comercialização não pode ultrapassar R$ 70,00 por unidade ou porção. Munícipes, visitantes e turistas poderão participar do concurso como avaliadores, atribuindo notas para o atendimento do estabelecimento, sabor, apresentação e criatividade da receita. As iguarias serão classificadas de acordo com a pontuação recebida e os três mais votados nas categorias doce e salgado serão divulgados em cerimônia de premiação.

O 5º Festival Gastronômico de Atibaia é um evento que também pretende promover a integração entre produtores locais de morango e empresários do setor gastronômico da cidade, criando interatividade, sinergia e geração de valor não só do ponto de vista econômico, mas também social, cultural e turístico. A ação integra as iniciativas da Prefeitura para incentivar e apoiar o turismo na retomada das atividades do setor, que vem se preparando para o cenário pós-pandemia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia