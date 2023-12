Confira os premiados na oitava edição do Festival Comida de Boteco de Atibaia

Na última segunda-feira (18), Atibaia celebrou o encerramento do 8º Festival Comida de Boteco, evento que movimentou a gastronomia local e estreitou os laços entre estabelecimentos e a comunidade. A premiação dos vencedores, marcada por entusiasmo e sabor, destacou os melhores pratos eleitos pelo júri técnico e pela votação popular.

Com mais de 1.700 votos contabilizados, o festival proporcionou uma experiência de interação entre o público e os estabelecimentos participantes. Diversos segmentos gastronômicos estiveram representados, desde bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, padarias, pesqueiros, até food trucks, demonstrando a diversidade e riqueza da gastronomia atibaiense. O evento ainda contou com apresentação musical da banda “Os Novos Atibaianos”, agitando o público com muita cultura e animação.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Os grandes destaques da 8ª edição do festival, conforme votação on-line do público, foram: em primeiro lugar, Cantinho da Val, com “Loucuras da Val”; na segunda colocação, Pife Burguer, com “Buraquinho de Bacon”; e na terceira posição, Jocker Bar, com “Frango à Parmegiana”. Já na avaliação por júri técnico, o pódio do evento foi composto, em primeiro lugar, por Deck da Villa Fazenda Paraíso, com a receita “Dadinho de Mandioca”; na segunda posição, Nordestino Gastronomia, com o prato “Danado de Bom”; e, como terceiro colocado, San Costilla, com um clássico “Bolinho de Bacalhau”.

A presidente do COMTUR, Adriana Andreo, e a diretora do Atibaia Convention & Visitours Bureau, Monica Fonte, também participaram do evento, reforçando o compromisso em fortalecer a indústria do turismo na região.

Segundo a Secretaria de Turismo, Atibaia recebe mais de 1 milhão de turistas anualmente, e eventos como o Festival Comida de Boteco não apenas consolidam a marca dos estabelecimentos participantes, mas também contribuem para o aumento do público e impulsionam o setor como um todo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia