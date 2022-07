Agenda Atibaia traz diversas atrações no último fim de semana do Festival de Inverno

O último fim de semana de julho está repleto de eventos culturais para a população de Atibaia e turistas que visitarem a cidade. A programação diversificada conta com o último final de semana do Festival de Inverno, além da continuação da comemoração dos 5 anos da Feira Noturna! Confira:

Derico Music Truck – Atibaia

Atração musical com o saxofonista e flautista Derico Sciotti, no domingo (31), na Praça Renata Pallottini (Jardim dos Pinheiros), às 16h, integrando o Festival de Inverno. O evento é gratuito, para todas as faixas etárias, celebrando a música instrumental brasileira, com repertório variado de composições nacionais, como pop e jazz.

Derico Music Truck chega em Atibaia no dia 31 de julho (Foto: Divulgação)

O saxofonista e flautista foi integrante da banda do Programa do Jô e, junto ao seu irmão, leva música às cidades de São Paulo por meio de um caminhão equipado com palco para a realização de shows.

Festival de Inverno – Última semana

Pela última semana do Festival de Inverno, na sexta-feira (29) os Grupos de Câmara da FAMA estarão no Cine Itá, às 20h.

No sábado (30), a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas) recebe o cantor e compositor mineiro O Juh, às 14h30, com muita música além de barraquinhas com artesanato e gastronomia, a partir das 10h. Na Estação SESI de Cultura (Rua da Meca, nº 360, Jardim das Cerejeiras) haverá muito samba com Jandyras, a partir das 15h. No Cine Itá Cultural, o Grupo Raízes de Atibaia promove o lançamento do CD Raízes de Atibaia 10 Anos, com moda de viola, às 20h.

No domingo (31), encerrando a programação do Festival de Inverno, o Parque Edmundo Zanoni recebe o Projeto R.O.Z.A, com muito samba, às 14h.

PROJETO R.O.Z.A (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na Praça Renata Pallotini (Av. dos Pinheiros – Jardim dos Pinheiros), Gi Marmorato e Lico Candeias apresentam Beatles em Blues, às 15h. Em seguida, às 16h, no mesmo local, o saxofonista e flautista Derico Sciotti e o tecladista Serginho Sciotti celebram a música instrumental brasileira no “Derico Music Truck”. No Cine Itá Cultural, às 17h, a OVBA (Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia) se apresenta com o repertório cheio de moda de viola. Finalizando, às 18h30, na Praça Renata Pallotini, Rafael Schimidt, violonista e compositor de música brasileira, apresenta o projeto Outras Histórias.

Aniversário de 5 anos da Feira Noturna

Neste sábado (30), a comemoração dos 5 anos da Feira Noturna continua “a todo o vapor”, no estacionamento do Centro de Convenções, das 16h às 22h. As feiras noturnas se diferenciam das convencionais por proporcionarem momentos de lazer e diversão, além de mais variedade de produtos e serviços. As edições contam com as tradicionais barracas de hortifruti e pastéis, além de comidas típicas, música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais.

Centro Permanente de Vacinação contra a Covid-19, Sarampo e Influenza

Neste fim de semana, a vacinação contra a Covid-19, o Sarampo e a Influenza segue no Centro Permanente de Vacinação, localizado no Centro de Convenções. O horário é fixo, de segunda a segunda, das 7h às 19h.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura da Estância de Atibaia promove um evento com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família. Todo sábado, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia acontece das 10h às 17h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia