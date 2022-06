Festival de Inverno de Atibaia começa nesta sexta-feira (1º)

Nesta sexta-feira, 1º de julho, começa mais uma edição do Festival de Inverno de Atibaia, com uma série de atrações culturais gratuitas, de tipos e gêneros variados, promovidas pela Prefeitura em diversos espaços da cidade. Música, teatro, dança, circo, capoeira e até um festival de rock estão na programação preparada pela Secretaria de Cultura para este ano, que acontece de 1º a 31 de julho no Cine Itá Cultural e em outros pontos da cidade como a arena do Centro de Convenções, Parque Edmundo Zanoni, Praça da Matriz, Centro Cultural André Carneiro, Quadra de Areia e Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia do Balneário, Estação SESI de Cultura e Praça Renata Pallottini, no Jardim dos Pinheiros.

Buscando democratizar o acesso à cultura e valorizar coletivos, artistas e produtores locais, o festival mantém a diversidade que marcou as edições anteriores, associando arte, cultura, gastronomia e turismo em cinco finais de semana de festa. São dezenas de apresentações que prometem agradar públicos de todas as idades e estilos, aquecendo a cena cultural atibaiense com muita arte, lazer e diversão. Ajustando os últimos detalhes da festa, a Secretaria de Cultura está finalizando a contratação do destaque da programação 2022, o show da cantora Liniker. A apresentação do primeiro álbum solo da cantora, Índigo Borboleta Anil, está prevista para acontecer no dia 16 de julho (sábado), às 20h, na arena do Centro de Convenções.

Mas a edição 2022 reserva muitas surpresas boas para quem deseja conhecer e explorar a cultura produzida na região: ao longo do mês de julho, dezenas de artistas e grupos locais, contemplados em editais e programas de fomento como ProAc, Lei Aldir Blanc, projetos da Secretaria Municipal de Cultura e contrapartidas culturais, apresentam-se em espetáculos gratuitos e de qualidade, o que não só movimenta o setor de economia criativa, mas também promove desenvolvimento social e econômico.

Atrações da primeira semana

Na sexta-feira, às 20h, no Cine Itá Cultural, a Orquestra de Câmara de Atibaia abre o Festival de Inverno 2022 com um repertório variado e estimulante. Constituída por 30 músicos e instrumentos da família das Cordas, Madeiras, Metais e Percussão, a orquestra tem regência do maestro Luís Henrique Chinaglia e faz parte do Projeto Educando com Música e Cidadania, iniciativa da Prefeitura que oferece formação musical a crianças e jovens do município.

No sábado (2), também às 20h no Cine Itá Cultural, é a vez do espetáculo Sueño Flamenco, apresentação de música e dança flamencas que pretende levar o público a viajar pela história da arte de origem espanhola ligada às culturas cigana e mourisca.

No domingo (3), o Septeto Autoral sobe aos palcos do Cine Itá Cultural com o repertório de Sombranágua, álbum que conquistou medalha de prata nas categorias melhor álbum e melhor compositor no “Global Music Awards” de 2021. Formado por Luiz Amato (violino), Sarah Hornsby (flauta), Gustavo Barbosa-Lima (clarinete), Adriana Holtz (violoncelo), Pedro Gadelha (contrabaixo), Caito Marcondes (percussão) e Daniel Murray (violão e composições), o septeto se apresenta às 17h, com abertura do Projeto Guri.

Todas as atrações são gratuitas e o Cine Itá Cultural fica na Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro. Para conferir a programação completa do Festival de Inverno de Atibaia 2022, fique atento aos canais oficiais e redes sociais da Prefeitura.

Festival de Inverno de Atibaia – de 1º a 31 de julho

Primeira semana

Dia 1º (sexta-feira) | 20h | Cine Itá Cultural | Orquestra de Câmara de Atibaia

Dia 2 (sábado) | 20h | Cine Itá Cultural | Sueño Flamenco

Dia 3 (domingo) | 17h | Cine Itá Cultural | Septeto Autoral – Sombranágua (com abertura do Projeto Guri)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia