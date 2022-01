Ação para doação de sangue será realizada nesta sexta-feira (21) em Atibaia

No dia 21 de janeiro, o Rotary Club de Atibaia e a Casa da Amizade, em parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia, vão promover uma campanha de coleta de sangue no município, por meio de agendamento, para evitar aglomerações. O objetivo da ação é contribuir para o estoque de sangue coletado pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia – Hemocentro da Unicamp, que atende Atibaia e região.

A doação de sangue é um ato de solidariedade e um compromisso social de grande importância, uma vez que cada doação pode salvar a vida de até quatro pessoas. Para realizar este ato heroico, basta acessar o link bit.ly/2B5cOlf, preencher o formulário de agendamento e comparecer na sede da Rotary (Alameda Lucas Nogueira Garcez, 2079, Vila Giglio) no horário agendado, portanto documento original com foto.

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

Para aqueles que tomaram a vacina contra a gripe, a espera mínima para doar sangue é de até 48 horas. Quem contraiu Covid-19, sem sequelas, pode doar após 30 dias e aqueles que tiveram contato com alguém infectado, após 14 dias. Pessoas que tomaram a CoronaVac podem realizar a doação depois de 48 horas, já quem tomou a vacina contra Covid-19 da AstraZeneca, da Pfizer ou da Janssen está liberado para doar após 7 dias.

Demais impedimentos

Algumas situações impedem a doação de sangue como estar resfriado (permissão somente após 7 dias do desaparecimento dos sintomas), mulheres em estado de gravidez ou aquelas com 90 dias após parto normal ou 180 dias após cesariana. Também não será possível ser doadora se a mulher estiver amamentando (se o parto ocorreu há menos de 12 meses).

Outros impedimentos incluem a ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação, tatuagem/maquiagem definitiva nos últimos 12 meses ou ainda para situações em que há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis nas quais é preciso aguardar 12 meses.

Os impedimentos definitivos são para aqueles que foram vítimas de Hepatite após os 11 anos de idade, evidência clínica ou laboratorial de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como Hepatites B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I e II e Doença de Chagas, uso de drogas ilícitas injetáveis e malária.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia