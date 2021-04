Rotary Club de Atibaia e Casa da Amizade lançam campanha contra a fome

O Rotary Club de Atibaia está lançando, junto com a Casa da Amizade de Atibaia, a Campanha ROTARY ARRECADA ALIMENTOS. O objetivo é obter recursos ou doações de alimentos para montar cestas para os que mais precisam.

Alimentos não perecíveis podem ser entregues na sede do Rotary Club de Atibaia (Imagem Ilustrativa)

José Carlos Longo Filho, presidente do clube, esclarece que “estamos vivendo um momento de pandemia com tristes consequências como perdas de pessoas, desemprego, dificuldades de sobrevivência, entre outros. Por isso, nós, rotarianos, entendemos que precisamos colaborar e compartilhar com a comunidade na captação do maior número possível de itens para montar e distribuir cestas de alimentos”.

A participação pode ser feita de duas formas. Enquanto a primeira é doar quaisquer valores que serão transformados em produtos, a outra é entregar os alimentos não perecíveis na sede do Rotary Club de Atibaia, na alameda Lucas Nogueira Garcez, 2079, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h00.

“Sabemos que fome é uma necessidade diária e constante do ser humano, homem ou mulher, criança, jovem, adulto ou idoso”, explica Longo. “Portanto, contamos com a colaboração de cada um, na forma que puder, para tentarmos amenizar as dificuldades que muitas famílias de Atibaia estão passando”, completa.

Para os que pretendem depositar valores, a conta corrente do Rotary Club de Atibaia é no Sicredi – Agência 0738 – Conta 06332-1 – PIX 48.852.065/0001-91. Para mais informações, utilize o Whatsapp [11] 9.9987-0459

Rotary Club de Atibaia

Com 44 anos de fundação, o Rotary Club de Atibaia integra o Rotary International, que congrega os Rotary Clubs do mundo Inteiro. É uma organização de líderes de negócios e profissionais, que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo.

Rotary Club International, que comemorará, em breve, 116 anos, é definido como um clube de serviços à comunidade local e mundial sem fins lucrativos. O objetivo é estimular e fomentar o ‘Ideal de Servir’ como base de todo empreendimento digno, bem como a ajuda ao próximo, cujo lema principal é: dar de si antes de pensar em si.

Casa da Amizade de Atibaia

A Casa da Amizade de Atibaia surgiu em 1976, a partir da fundação do Rotary Club de Atibaia, Distrito 4590, formada por senhoras da sociedade, esposas de rotarianos ou não.

É uma entidade organizada, sem fins lucrativos, que apoia os objetivos do Rotary e auxilia a comunidade carente da região. Por meio de eventos, bazares e parcerias com empresas privadas e públicas, arrecada fundos que são totalmente revertidos em favor da comunidade. São 44 anos de trabalho sério e transparente.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rotary Club de Atibaia