Acidente entre carreta e caminhão causa lentidão na Fernão Dias em Atibaia

Um acidente entre uma carreta e um caminhão provoca lentidão desde a madrugada desta quinta-feira (16) na rodovia Fernão Dias, em Atibaia (SP). Uma pessoa teve ferimentos graves e foi resgatada.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra a via, a ocorrência aconteceu às 2h52 no km 48 do sentido São Paulo. Uma carreta amarela colidiu com a traseira de um caminhão azul e pegou fogo em seguida.

Rodovia Fernão Dias, Atibaia (Imagem Ilustrativa: Reprodução/ Google Street View)

Durante a madrugada houve interdição de uma das faixas para atendimento da ocorrência, o que provocou lentidão. Às 7h50, as faixas já haviam sido liberadas e o congestionamento era de cinco quilômetros.

Segundo com o Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital. O condutor do caminhão não se machucou.

Além dos bombeiros de funcionários da concessionária, agentes da PRF também trabalham no local.

Fonte: G1.globo.com