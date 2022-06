Aniversário de 357 anos de Atibaia terá shows de Leo Chaves e Baby do Brasil

No aniversário de 357 anos de Atibaia, a festa será para todos os gostos, em programação especial preparada pela Prefeitura para celebrar a ocasião depois de dois anos sem grandes comemorações por causa da pandemia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Entre as atrações destacadas do 357º aniversário de Atibaia, que acontecerão de quinta a domingo (23 a 26 de junho), estão os shows gratuitos de Leo Chaves, no dia 24, e Baby do Brasil, no dia 25, no Centro de Convenções. Haverá ainda um espetáculo infantil no dia 26 e outras várias apresentações em diferentes palcos, em programação ainda a ser confirmada.

Leo Chaves é cantor e compositor sertanejo, tendo conquistado fãs por todo o país ao longo de uma década ao lado do irmão Victor, com diversas músicas de sucesso. A cantora Baby do Brasil ganhou notoriedade na década de 1970 com o grupo Novos Baianos e segue com um show eletrizante, com grandes sucessos da carreira, além de novidades.

