Atibaia comemora 357 anos com programação especial de aniversário

Atibaia comemora 357 anos neste dia 24 de junho e a Prefeitura preparou uma programação diversificada, para todas as idades e estilos, com uma série de shows e eventos para que a população curta esse momento especial, afinal, a cidade tem muitos motivos para celebrar, sobretudo após dois anos sem que fosse possível festejar o aniversário da cidade por conta da pandemia.

A Arena do Centro de Convenções será o palco das principais atrações da programação: dia 23, quinta-feira, às 21h, acontecerá o show de Mumuzinho; dia 24, sexta-feira, também às 21h, será a vez do show de Leo Chaves; dia 25, sábado, às 21h, o público poderá curtir o show de Baby do Brasil; e dia 26, domingo, às 18h, o Musical Aladdin fará a alegria das crianças.

A Arena do Centro de Convenções será o palco das principais atrações da programação (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Além das atrações na Arena do Centro de Convenções, o aniversário de 357 anos de Atibaia também será celebrado com shows em palcos instalados na Praça da Matriz, no Pouso de Asa Delta e na Tenda Solidária do Fundo Social de Solidariedade (FSS), também de quinta-feira (23) a domingo (26) e abrangendo estilos variados.

A Tenda Solidária funcionará dias 23, 24 e 25 das 17h às 23h e dia 26 das 14h às 20h, no Centro de Convenções (mesmo local da Feira Noturna), com muita música, comida, bebida e entretenimento para a população. Vale lembrar que tudo o que for comercializado na Tenda Solidária terá a renda revertida para as ações sociais do FSS.

Confira a programação completa (toda gratuita ao público):

Palco da Arena do Centro de Convenções

Dia 23 (quinta-feira) – 21h – Mumuzinho

Dia 24 (sexta-feira) – 21h – Leo Chaves

Dia 25 (sábado) – 21h – Baby do Brasil

Dia 26 (domingo) – 18h – Musical Aladdin

Palco da Praça da Matriz/Paróquia São João Batista

Dia 23 (quinta-feira) – 20h – Banda Sweet Memory

Dia 24 (sexta-feira) – 20h – Zé da Gente

Dia 25 (sábado) – 14h – Shine Dance Group

Dia 25 (sábado) – 20h – Ricardo Bertim

Dia 26 (domingo) – 14h – Grupo de Dança Máfia

Dia 26 (domingo) – 18h – Banda Ópio

Palco da Tenda Solidária (Centro de Convenções)

Dia 23 (quinta-feira) – 19h – Ricardo Bertim

Dia 24 (sexta-feira) – 19h – Ricardo Bertim

Dia 25 (sábado) – 19h – Gian Martins

Dia 26 (domingo) – 14h – Ricardo Bertim

Palco do Pouso de Asa Delta

Dia 24 (sexta-feira) – 16h – DJ Leo Cozza

Dia 24 (sexta-feira) – 18h – Banda 3 por 4

Dia 25 (sábado) – 16h – Pure Bar

Dia 26 (domingo) – 14h – Banda Floral de Jah

Dia 26 (domingo) – 16h – Vozes Bugras

Dia 26 (domingo) – 18h – Paisagem Sonora

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia