Cassiane é o 5º show confirmado na programação de aniversário de Atibaia

A Prefeitura de Atibaia confirmou uma atração surpresa para a programação dos 359 anos da cidade: a cantora gospel Cassiane. Depois de anunciar Ferrugem no dia 21 de junho, Ana Carolina no dia 22, Michel Teló no dia 23 e Os Paralamas do Sucesso no dia 24, a programação de aniversário antecipou o início da festa, que vai começar no dia 20, às 20h, no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret, com o show de uma das intérpretes mais notáveis do segmento evangélico.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Cinco dias de festa

Agora, em vez de quatro, serão cinco dias de festa, com shows de quinta, dia 20 de junho, até o aniversário da cidade, na segunda, dia 24 de junho. Isso sem contar as atrações na Praça da Matriz e na tradicional Tenda Solidária do Fundo Social de Solidariedade, no Centro de Convenções.

No palco da Praça da Matriz, a programação conta com Sweet Memory (dia 21), Camila Mendes (dia 22), RedFox (dia 23) e Zé da Gente (dia 24), sempre às 20h. Na Tenda Solidária, às 19h30, já estão confirmadas as apresentações da Banda São João do Carneirinho (dia 21), Noiz Nu Forró (dia 22) e Elas Forrozeando (dia 23), mas ainda vem mais por aí.

“Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar”

Com mais de 40 anos de carreira, Cassiane começou a cantar aos 3 anos de idade, nos cultos da igreja evangélica Assembleia de Deus. Aos 8 anos, gravou seu primeiro álbum “Cristo é A Força”, logo tornando-se recordista de vendas.

A empresária, pastora e compositora brasileira de música cristã contemporânea alcançou destaque nacional com o disco “Sem Palavras”, álbum que vendeu mais de 100 mil cópias e lhe rendeu um disco de ouro pela Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD).

“Comece a cantar com muito louvor”

Na sequência, vieram sucessos como “Com Muito Louvor” – um dos discos gospel mais vendidos da história no Brasil, com mais de 1 milhão de cópias vendidas, e “Recompensa”, considerado um disco importante na carreira da intérprete por consolidar sua notoriedade dentro do estilo.

Depois de 22 álbuns/EP, mais de 7 milhões de discos vendidos e uma indicação ao Grammy Latino (em 2018, pelo álbum Nível do Céu), ela é sucesso também nos apps de música: mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e de seguidores no Deezer, além de 160 milhões de visualizações no YouTube.

40 anos de ministério

Nomes de peso do gospel nacional como Aline Barros, Anderson Freire, Bruna Karla, Eyshila, Fernanda Brum, Gabriel Guedes, Gabriela Rocha, Lauriete, Midian Lima, Samuel Messias, Sophia Vitória e Shirley Carvalhaes participam do mais novo projeto da cantora para comemorar seus mais de 40 anos de carreira.

Com produção musical assinada pelo pastor, cantor e produtor Jairo Manhães, marido de Cassiane, o álbum e DVD também conta com a participação especial de Jay Santana, filha da cantora.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia