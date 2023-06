Arteris Fernão Dias informa fechamento de um dos acessos à Atibaia para conclusão de obras

Devido às obras de construção da terceira faixa no trecho paulista da rodovia BR-381, a Arteris Fernão Dias informa que, do km 41 ao km 35, sentido Belo Horizonte, na região de Atibaia, será necessário o fechamento de um dos acessos à cidade. No local, serão realizadas atividades de fundação, terraplenagem, drenagem, muro de contenção, dentre outras etapas da obra.

(Foto: Arteris Fernão Dias)

As interdições se dividem em duas etapas:

5 de junho a 6 de outubro, será fechada a alça sentido norte – acesso à rodovia Fernão Dias da pista em direção a Bragança Paulista, no sentido bairro-Centro (retorno após o pontilhão)

3 de julho a 5 de janeiro de 2024, será interditada a alça sentido sul – acesso à rodovia Fernão Dias da pista em direção a São Paulo, no sentido Centro-bairro (retorno após o pontilhão)

Em virtude do grande fluxo de veículos nesses locais, a Arteris Fernão Dias sinalizará os trechos de algumas vias da cidade com ligação a esses acessos, como na Av. Jerônimo de Camargo, desde a Rodovia Dom Pedro I (SP-065), passando pela Av. São João, até a Rodovia Fernão Dias; e na Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, desde as proximidades da Praça Pio XII (Centro) até o retorno na altura da Av. Dona Gertrudes.

A implantação da terceira faixa trará mais mobilidade, segurança e trafegabilidade para os usuários da BR-381, nos 47 km de faixas adicionais localizadas nas regiões de Bragança Paulista, Atibaia e Mairiporã. A Arteris Fernão Dias investe mais de R$ 300 milhões nas obras, que beneficiará diretamente os 60 mil usuários que transitam diariamente pelo trecho.

Fonte: Assessoria de Imprensa Ateris Fernão Dias