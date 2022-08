Atibaia abre edital de food trucks para 2º Drop On Festival de música eletrônica

Estão abertas, desde o último sábado (27), as inscrições para os interessados em participar com food trucks do 2º Drop On Festival, evento em Atibaia de música eletrônica para os ouvintes de house, techno e trance. O festival acontecerá no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511 – Vila Thais), em 18 de setembro, das 15h às 23h.

(Imagem Ilustrativa: Bruno Charlier por Pixabay)

Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o chamamento oferece vagas aos food trucks, sendo 7 para alimentos e 3 para bebidas, compondo a praça de alimentação do festival. As inscrições gratuitas devem ser feitas até 11 de setembro, na plataforma digital Atibaia Sem Papel, disponível na versão web em https://atibaia.1doc.com.br/atendimento, ou pelo aplicativo “1Doc Atendimento”, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais da Play Store (Android) e Apple Store (iOS).

Para protocolar o pedido de inscrição, o interessado deve acessar a plataforma e efetuar uma pesquisa por assunto com o nome do festival. Os pedidos protocolados dentro do prazo serão analisados e a seleção dos food trucks que participarão do festival utilizará critérios como número de vagas, tipo de produtos e ordem de inscrição. O edital com todas as informações sobre inscrições e processo seletivo será publicado na edição de sábado (27) da Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia.

O evento, com apoio da Prefeitura de Atibaia, contará com a participação de 6 DJ’s, dois já participantes do Drop On Festival e quatro convidados, todos artistas locais. Em sua segunda edição, o Drop On traz o som eletrônico, que domina a vida noturna em várias partes do mundo. Como música sintetizada, o gênero não depende de instrumentos musicais e representa todo um movimento criado por meio de equipamentos específicos baseados em recursos digitais.

print

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia