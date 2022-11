Atibaia abre inscrições para apresentação de projetos de startup e inovação

Encerrada a etapa de treinamento sobre cultura startup e inovação em Atibaia, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) anunciou a abertura de inscrições para interessados em apresentar projetos a serem exibidos no primeiro DemoDay do Conecta Atibaia, programa que visa apoiar e incentivar inovação, empreendedorismo e cultura startup no município.

As inscrições para participar do DemoDay vão até dia 18 de novembro. Acesse o link do formulário e tire suas dúvidas: https://bityli.com/DemoDay-Conecta-Atibaia . O DemoDay acontecerá no dia 29 de novembro e é um evento para apresentação dos projetos para uma banca de potenciais parceiros, em iniciativa da Prefeitura de Atibaia com o Comitê Municipal de Inovação.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Nas últimas semanas, ocorreram em Atibaia quatro eventos temáticos do programa de treinamento, com os temas “Cultura Startup: oportunidades na nova economia”, “Ideação, inovação e inventabilidade: do sonho ao empreendedorismo”, “Metodologias ágeis: como as startups avançam e crescem” e “Customer Success: Metodologias de vendas e prospecção”. Foram 10 horas de conteúdo e mais de 500 pessoas impactadas, entre alunos, professores, empreendedores e empresários, que juntos colaboraram entre si para melhoria dos projetos.

O treinamento foi uma capacitação progressiva e imersiva, com formato dinâmico e baseada na construção colaborativa – buscando oferecer ao empreendedor de Atibaia uma imersão na cultura startup, ensinando novas técnicas para que ele consiga encontrar uma oportunidade de mercado, validar seu modelo de negócios e conectar-se com tudo aquilo que possa ser relevante para o seu crescimento.

Lançado no final de março pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o programa Conecta Atibaia pretende colocar a cidade no mapa da inovação, conectando-a a outros hubs de tecnologia do Brasil e criando um ecossistema favorável à criação de novas oportunidades de negócio, emprego e renda. A ideia é conectar empresas, empreendedores, agronegócio, pessoas em busca de oportunidades, instituições de ensino e pesquisa, turismo e toda a cadeia produtiva num grande e importante hub de tecnologia e inovação.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia