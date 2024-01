Programa Agente Local de Inovação está com inscrições abertas em Atibaia

O Programa Agente Local de Inovação – ALI Produtividade, uma iniciativa do Sebrae em parceria com a Prefeitura de Atibaia destinada a impulsionar a inovação e o desenvolvimento das empresas locais, está com inscrições abertas para a próxima rodada de acompanhamento empresarial. Os interessados em participar devem se inscrever até 31 de janeiro clicando AQUI.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Resultados expressivos

Em 2023, o programa contou com a participação de 78 empresas atibaienses, marcando um passo significativo rumo à inovação e ao aprimoramento dos processos empresariais na região. Neste período, observou-se um notável aumento de 35,8% na produtividade das empresas locais, destacando o impacto positivo das práticas e orientações fornecidas pelos agentes de inovação.

Além disso, as empresas participantes também experimentaram um expressivo crescimento de 12% no faturamento ao longo do ano de 2023. Esses números refletem o compromisso da Prefeitura de Atibaia em fortalecer a economia local, criar oportunidades de crescimento para os negócios e impulsionar a prosperidade da comunidade.

Como funciona o ALI

A empresa participante recebe a visita de um Agente Local de Inovação para um diagnóstico completo do estágio da inovação, além de oportunidades de melhoria. Com base no diagnóstico, um plano de ação -implementado sob a responsabilidade da empresa, com o acompanhamento do Agente Local de Inovação – é construído para inserir soluções inovadoras naquele ambiente. O programa é direcionado a empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões (MEs, EPPs).

Vantagens para a empresa

O programa tem duração de cinco meses. Neste período, a empresa receberá visitas de um agente, que fará um acompanhamento personalizado de acordo com a necessidade da empresa. Caso necessário, a instituição poderá usufruir de outros produtos, inclusive consultorias especializadas.

Impacto na economia da cidade

O sucesso do programa ALI Produtividade não apenas se traduz em números impressionantes, mas também tem um impacto tangível na cidade. O aumento da produtividade e do faturamento das empresas contribui diretamente para a geração de empregos, o fortalecimento da economia local e a consolidação de Atibaia como um polo de inovação e desenvolvimento sustentável.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia