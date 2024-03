Rodada de Negócios acontece nesta semana em Atibaia

Nos dias 12, 13 e 14, a Prefeitura de Atibaia promove no Faro Hotel Atibaia (Rua Adolfo André, 722, Centro) mais uma edição da Rodada de Negócios, evento organizado com o objetivo de conectar empresas e empreendedores interessados em estabelecer parcerias comerciais, realizar vendas, encontrar fornecedores, promover seus produtos ou serviços e expandir suas redes de contatos.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Como se inscrever

As vagas são limitadas e os interessados em participar devem se inscrever, até o dia 11 de março, pelo formulário on-line disponível no endereço: https://forms.gle/E1U1FXLpsLeij5sW8 .

Como vai funcionar

Ao longo desses três dias, estão previstas seis rodadas no total, com uma sessão de manhã e outra à tarde. Cada sessão terá sete mesas e cada mesa será composta por sete empresas e um intermediador.

Quem pode participar

Abertas a ramos de atividades e portes de empreendimentos diversos, as rodadas buscam fomentar um ambiente propício para os negócios e incentivar o desenvolvimento econômico sustentável.

Realizadores

A Rodada de Negócios é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA).

Esta é a segunda edição do evento, a primeira aconteceu em novembro do ano passado, durante a 1ª Expo Industrial de Atibaia. Em razão do sucesso dessa primeira versão – que realizou duas sessões, com uma média de 50 pessoas em cada uma – a SEDEC decidiu repetir e ampliar a iniciativa.

Edição Especial Mulher

Promovida em parceria com o Departamento da Mulher da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), a rodada de abertura, na manhã do dia 12 de março, contará com uma homenagem para o público feminino, reunindo homens e mulheres para participar das sete primeiras mesas de negócio. Ainda no dia 12, das 18h às 22h, acontece outra ação especial direcionada para elas: a oficina “Seja uma empresária criativa no mundo dos negócios”.

Gratuita, a oficina será realizada no próprio Faro Hotel Atibaia, também com apoio do Sebrae e da ACIA, e as interessadas em participar devem se inscrever por meio do formulário on-line disponibilizado no link: bit.ly/EmpresariaCriativa .

A iniciativa pretende mergulhar nas raízes dos desafios sociais contemporâneos, estimulando a criatividade das participantes e capacitando-as a desenvolver hipóteses inovadoras para a resolução de problemas atuais.

Os Desafios do Atendimento Humanizado

No dia 13, às 19h, também no Faro Hotel Atibaia, a Rodada de Negócios promove a palestra “Os Desafios do Atendimento Humanizado”, com o especialista em gestão de negócios e consultor tributário João Paulo Marcelino. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas via formulário on-line acessível em: https://forms.gle/keN4i5J9q9UdCwrt9 .

O palestrante, que atua como conselheiro junto à Secretaria de Fazenda Nacional e como líder de atendimento do Sistema Nex, trabalha no suporte a mais de 50 mil negócios espalhados por mais de 160 países, abrangendo uma ampla diversidade de setores.

2ª RODADA DE NEGÓCIOS ATIBAIA – DIAS 12, 13 E 14 DE MARÇO

Local: Faro Hotel Atibaia – Rua Adolfo André, 722, Centro

Programação

Dia 12

9h: Coffee Break

9h30: Abertura

10h: Primeira Rodada

14h30: Segunda Rodada

18h às 22h: Oficina “Seja uma empresária criativa no mundo dos negócios”

Inscrições: bit.ly/EmpresariaCriativa

Dia 13

9h: Primeira Rodada

14h30: Segunda Rodada

19h: Palestra “Os Desafios do Atendimento Humanizado”

Inscrições: https://forms.gle/keN4i5J9q9UdCwrt9

Dia 14

9h: Primeira Rodada

14h30: Segunda Rodada

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia