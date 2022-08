Atibaia possui Espaço coworking gratuito para uso de empreendedores

Atibaia inaugurou, na última sexta-feira (29), o primeiro coworking público da cidade: o Atibaia Working, com o objetivo de atender empreendedores e quem estiver interessado em desenvolver, aprender, gerar e viabilizar novos negócios e novas ideias. Em ascensão em todo o Brasil, o coworking tem se disseminado entre profissionais liberais, freelancers, pequenas empresas, empreendedores e startups.

Atibaia Working (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Atibaia Working é mais uma ação do programa Conecta Atibaia, que visa conectar empresas, trabalhadores, empreendedores, agronegócio, pessoas em busca de oportunidades, instituições de ensino e pesquisa, turismo e toda a cadeia produtiva, em um grande e importante hub de Tecnologia & Inovação, com vistas ao presente e, principalmente, ao futuro.

Nestes espaços serão disponibilizados diversos serviços e equipamentos de apoio, como: computadores para uso profissional e de formação; acesso à internet; espaços para reuniões; capacitação profissional e tecnológica, de forma virtual; orientação para a formalização empresarial; mentoria e consultoria para o desenvolvimento de startups e scaleups, além de ferramentas e ações para a gestão de empresas. Os usuários também contarão com os serviços do Espaço do Empreendedor, para o licenciamento e cadastramento de empresas e do posto da JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo).

O Atibaia Working está localizado no prédio do Facilita, que fica na Rua Castro Fafe, nº 295, Centro e funcionará de segunda a sexta-feira das 10h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia