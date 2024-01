“Consultoria Coletiva de Finanças” para impulsionar empreendedorismo acontece dia 30 em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA), promoverá no próximo dia 30 de janeiro a “Consultoria Coletiva de Finanças”, uma iniciativa integrante do Plano de Desenvolvimento Local (PDL).

Inscrições

O evento, que terá início às 18h30, acontecerá na sede da ACIA, localizada na Rua José Pires, 239, Centro. Com inscrições abertas e gratuitas, as vagas são limitadas, e os interessados podem se inscrever através deste link.

Objetivo

A Consultoria Coletiva de Finanças visa atender empresários, empreendedores e interessados em aprimorar suas habilidades financeiras, oferecendo uma oportunidade única de aprendizado. Durante o evento, os participantes terão acesso a valiosas informações sobre o gerenciamento de negócios, estratégias financeiras, e práticas para aprimorar o controle de receitas e despesas.

Temas abordados

O consultor especializado abordará temas essenciais, como a correta formação de preços, avaliação da saúde financeira do negócio, fluxo de caixa adequado, e controle efetivo das contas a pagar e a receber. Além disso, serão apresentadas estratégias de otimização de resultados e fortalecimento dos pequenos negócios, visando impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável no município.

Plano de Desenvolvimento Local

A Consultoria Coletiva de Finanças faz parte do Plano de Desenvolvimento Local (PDL), iniciado em 2021 e que, em 2023, recebeu um investimento significativo de quase R$ 4 milhões por parte do SEBRAE. Essa parceria tem contribuído para a melhoria da competitividade local, envolvendo diversos setores da cidade em ações e projetos que incentivam o empreendedorismo e promovem o desenvolvimento econômico.

Não perca essa oportunidade de aprimorar seus conhecimentos financeiros e fortalecer o seu negócio. As vagas são limitadas, portanto, garanta a sua inscrição o quanto antes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia