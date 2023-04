Palestra “Inteligência Emocional e Empreendedorismo” será realizada na quarta-feira (19)

A inteligência emocional é um tema importante para diversas áreas da vida, expandindo a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e tomar decisões, sendo uma aliada para o empreendedor superar as dificuldades diárias e alavancar seus negócios.

Pensando nisso, a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promove no dia 19 de abril, quarta-feira, a palestra “Inteligência Emocional e Empreendedorismo”, na Associação Comercial e Industrial de Atibaia (Rua José Pires, 239 – Centro, Atibaia), às 18h30, ministrada pela palestrante Liziane Oliveira. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link: https://curt.link/Inteligência-Emocional-e-Empreendedorismo .

(Imagem Ilustrativa: StartupStockPhotos por Pixabay)

No dia 25 de abril, terça-feira, é a vez de planejar bem o seu dinheiro e projetar as receitas de despesas da empresa, para avaliar a saúde financeira dos negócios com técnicas da palestra “Comece Seu Planejamento Financeiro”, também com a palestrante Liziane Oliveira. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link https://curt.link/Comece-Seu-Planejamento-Financeiro .

Haverá café de boas-vindas e troca de cartões nas palestras. Os eventos fazem parte do Plano de Desenvolvimento Local (PDL). Resultado de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Atibaia, ACIA e o SEBRAE, a iniciativa envolve ampla gama de setores da cidade na viabilização de ações e projetos de incentivo ao empreendedorismo e promoção de desenvolvimento econômico sustentável.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia