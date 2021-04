Atibaia autoriza reabertura de salões de beleza e academias; medida vai contra regras do Plano SP

A Prefeitura de Atibaia publicou um novo decreto em que libera o funcionamento de academias e estabelecimentos da área de beleza e cuidados pessoais com a capacidade reduzida.

A medida, que começa a valer neste sábado (10), é contrária às regras da fase vermelha do Plano SP, que determina a proibição do funcionamento destes setores para evitar novas contaminações de Covid-19.

Vista aérea de Atibaia (Foto: Prefeitura de Atibaia)

Na última sexta-feira (9), o Governo do Estado anunciou que o Vale do Paraíba e a região bragantina vão voltar para a fase vermelha a partir de segunda (12). Desde o dia 15 de março, todas as regiões do Estado estão na fase emergencial do Plano SP, que tem regras ainda mais rígidas de circulação.

O novo decreto autoriza o funcionamento das academias da cidade, que passaram a ser consideradas atividades essenciais. De acordo com o texto, esses estabelecimentos podem funcionar com personal trainer (atendimento individual), com hora marcada e com até 10% da sua capacidade, das 5h às 20h. Também é obrigatório o uso de máscaras e a disponibilização de álcool em gel.

Além das academias, também foi liberado o funcionamento de estabelecimentos da área de beleza e cuidados pessoais (como barbearias e salões de beleza). Porém, também é necessário que o atendimento seja com um cliente por vez e com horário marcado previamente, até às 20h.

Também foi liberada a comercialização de alimentos no formato de retirada em feiras livres, com embalagens fechadas e sem consumo no local.

O decreto ainda manteve a decisão de autorizar o atendimento de comércios em sistemas de entrega em domicílio, drive-thru e retirada no local, também até às 20h. Não é permitida a entrada de clientes nas lojas e, no caso de restaurantes, lanchonetes, pizzarias, adegas e bares que server refeições e cafés, as atividades, a partir do horário limite, passam a ter que serem exercidas apenas no sistema delivery.

Apesar das flexibilização, seguem suspensos o funcionamento de feiras noturnas, atividades religiosas coletivas presenciais de qualquer natureza e a visitação aos cemitérios. Também continuam proibidos o consumo de bebidas alcoólicas em qualquer espaço público e também a comercialização desses produtos, das 20h até às 5h.

Volta da Zona Azul altera sistema drive-thru

De acordo com o novo decreto, os comércios de Atibaia seguem autorizados a utilizar as vagas de estacionamento das vias públicas municipais para retirada e entrega de mercadorias, até às 20h. Porém, como a Zona Azul volta a funcionar na segunda-feira (12), não será mais permitida a utilização das vagas exclusivas ao sistema rotativo para o serviço.

Também fica proibido utilizar as vagas destinadas a idosos, deficientes, carros de aluguel, ponto de ônibus e órgãos oficiais.

Foto: G1.globo.com