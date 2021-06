Fiscalização em Atibaia é intensificada para que medidas de combate à pandemia sejam cumpridas

O dia a dia em Atibaia ainda precisa ser vivenciado com uma série de cuidados para evitar a disseminação do Coronavírus, e, para garantir que as medidas de prevenção à Covid-19 sejam cumpridas de forma rigorosa na cidade, a Prefeitura de Atibaia está intensificando a fiscalização em locais públicos, festas clandestinas, bares, restaurantes e comércios.

Os agentes de fiscalização estão orientados a multar e até fechar estabelecimentos que não estiverem seguindo as normas determinadas por decreto municipal. Entre as principais regras estabelecidas ao comércio em geral estão: limite de 40% da capacidade, distanciamento social, uso de máscara, disponibilidade de álcool em gel e fechamento até 21h, com tolerância máxima de mais 1 hora para encerramento, respeitando os alvarás de funcionamento.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para os restaurantes, lanchonetes e bares que servem comida também é preciso cumprir o limite de 4 pessoas por mesa, e estão proibidos dança, música com banda ao vivo e atendimento de pessoas em pé ou no balcão.

Apenas durante o último feriado prolongado de Corpus Christi, de 3 a 6 de junho, as equipes de fiscalização de comércio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico registraram um total de 88 ações na cidade, sendo 42 estabelecimentos vistoriados; 18 registros de orientações e informações prestadas quanto à legislação municipal; 19 atendimentos de denúncias recebidas via WhatsApp; e seis atendimentos de denúncias recebidas pela Ouvidoria Municipal, via Atibaia Sem Papel (Plataforma 1Doc). Além disso, também houve o registro de três autuações a estabelecimentos, mas não houve necessidade de fechamentos administrativos.

É importante que todos os estabelecimentos e a população cumpram os protocolos de saúde para evitar o contágio da Covid-19, que segue em níveis elevados em todo país.

Desde abril está em funcionamento o canal “Atibaia Contra Aglomeração”, exclusivo para uso na plataforma WhatsApp (por meio de mensagens, pois a central não aceita telefonemas), pelo número (11) 9.9860-9132 – específico para a questão da Covid-19, com recebimento de denúncias ligadas à concentração de pessoas tanto em espaços públicos, como praças, parques e áreas de esportes e lazer, quanto em espaços particulares (propriedades privadas). Vale lembrar que as denúncias também podem ser feitas pelo Programa Atibaia Sem Papel (Ouvidoria e Protocolos).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia