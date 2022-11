Atibaia concorre ao Prêmio Top Destinos Turísticos 2022

Mais uma vez Atibaia está concorrendo ao Prêmio Top Destinos Turísticos, que tem como objetivo identificar e selecionar os melhores destinos turísticos do Estado de São Paulo. Em 2022, na 4ª edição do prêmio, o município participa da disputa em três categorias: Turismo de Negócios e Eventos; Turismo de Aventura e Turismo Gastronômico. As cidades vencedoras serão escolhidas por meio de júri técnico e votação popular aberta até este domingo (20) pelo site oficial do prêmio: https://votetop.com.br/voteagora .

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Qualquer pessoa física, independentemente de idade ou nacionalidade, pode votar, sendo obrigatória identificação por meio de validação de link social, via Facebook ou Google. Cada pessoa poderá votar em quantas categorias desejar, mas será validado apenas um voto por categoria. Os municípios concorrerão em condições de equidade, uma vez que o total de votos populares será ponderado pela quantidade de habitantes (conforme o IBGE), e transformados em pontos.

Além disso, as regiões turísticas também serão premiadas, com cada voto atribuído a uma das cidades inscritas na premiação contabilizado também para a respectiva região – o resultado da votação popular da Região Turística será igual à média das pontuações de cada município que a compõe.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os municípios puderam se inscrever no Prêmio Top Destinos Turísticos em três categorias de um total de 17 disponíveis: Turismo de Aventura; de Compras; Cultural; Ecoturismo; de Esportes; de Estudos e Intercâmbio; Gastronômico; Náutico; de Negócios e Eventos; de Parques Temáticos; de Parques Naturais; de Pesca; Religioso; Rural; de Saúde; Social; e de Sol e Praia.

O Prêmio Top Destinos Turísticos é uma realização conjunta da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) e da SKÅL Internacional São Paulo, com apoio institucional da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, além do apoio da Associação Paulista dos Municípios (APM), da Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp), da Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo (Amitesp), da União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp) e da Visite São Paulo – São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia