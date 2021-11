Atibaia sedia 25ª Clínica e Congresso Brasileiro de Parapente

Em Atibaia, o turismo de aventura segue ganhando destaque. Com diversas belezas naturais e ambientes ideais para atividades aéreas, a cidade estância é escolhida para sediar a 25ª Clínica e Congresso Brasileiro de Parapente, que contará com pilotos vindos de todas as partes do país, além de palestrantes nacionais e internacionais. Promovido pela Associação Brasileira de Parapente – ABP, em parceria com a Prefeitura de Atibaia, por meio das Secretarias de Turismo, Cultura, Esportes e Segurança, por inciativa do vereador Paulo Ferraz Alvim Muhlfarth – o Pi do Judô – o evento acontecerá entre os dias 13 e 15 de novembro, com palestras e workshops, no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais).

(Imagem Ilustrativa: Astrid Schmid por Pixabay)

A Clínica e Congresso Brasileiro de Parapente é um evento que reúne os praticantes de parapente em palestras ministradas por pilotos mais experientes, campeões e recordistas nacionais e internacionais, que compartilham conhecimento e experiências. No início, a Clínica da ABP acontecia em um formato menor e chegou a ter duas edições por ano. Com o sucesso durante as realizações, o evento se tornou uma referência mundial como atividade técnica do esporte e passou a acontecer anualmente.

Feira de artigos esportivos, exposições fotográficas, festival de filmes temáticos sobre voo livre e outras atividades também costumam fazer parte das edições do evento, proporcionando entretenimento, conhecimento, cultura e a oportunidade de encontrar itens esportivos de diversas marcas e modelos em um único lugar. As palestras são ministradas com temas diversos, sempre ligados ao aprimoramento técnico, pedagógico, psicológico e informativo, com o objetivo de compartilhar conhecimento e demonstrar a importância do cumprimento das regras de segurança.

Atibaia conta com cinco escolas e academias de atividades aéreas, incluindo duas de parapente. O turismo em Atibaia representa cerca de 50% da geração de renda do setor de serviços, que lidera a alta na geração de empregos formais no município juntamente com a indústria e o comércio.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia