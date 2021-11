5 ideias para conhecer o melhor do bairro de Higienópolis em São Paulo

Uma das regiões mais encantadoras de São Paulo, Higienópolis não é muito conhecido por receber turistas – mas isso não quer dizer que você não pode ir até lá e se surpreender com sua arquitetura inspirada nos prédios europeus do início do século XX ou com suas ruas super tranquilas e arborizadas!

Não à toa, muita gente que visita a região acaba voltando pra casa e procurando apartamentos a venda em Higienópolis. Além da tranquilidade, o bairro oferece uma localização muito privilegiada entre a Avenida Paulista, principal via de acesso da capital paulista, e o centro da cidade.

(Foto: Divulgação)

Confira essas atrações e bom passeio!

Parque Buenos Aires

Tradicional espaço para a prática de esportes, passeios ao ar livre ou a simples contemplação da natureza, o Parque Buenos Aires fica entre as Ruas Piauí e Alagoas e sua entrada principal localiza-se de frente para a Avenida Angélica, a mais importante do bairro.

O espaço oferece parquinhos para as crianças, bancos para você ler um bom livro, espaço reservado para pets e dezenas de aparelhos de academia espalhados por seus 22.2 mil metros quadrados, além, é claro, de gramados reservados para piqueniques.

Endereço: Avenida Angélica, 1500

Horário de funcionamento: Das 6h às 19h

Praça Vilaboim

Todo viajante que resolve descobrir São Paulo acaba passando uma tarde ou uma noite na boêmia região da Vila Madalena, próxima a Pinheiros, para curtir algum de seus inúmeros bares e restaurantes.

Já os moradores de Higienópolis possuem sua própria “mini-Vila Madalena”: trata-se da simpática Praça Vilaboim, bem ao lado do Estádio do Pacaembu. Em seu entorno, há uma boa seleção de estabelecimentos comerciais de altíssima qualidade para você curtir o happy hour sem precisar sair do bairro.

Museu do Futebol

E por falar em Estádio do Pacaembu, o charmoso local que já foi palco de grandes shows, eventos e finais de campeonato reserva em seu subsolo uma grata surpresa para os amantes do esporte mais popular do mundo.

O Museu do Futebol, com 6 mil metros quadrados, traz experiências interativas que contam a história desse esporte que faz parte da identidade e da cultura do povo brasileiro. Além disso, o espaço também conta com uma lojinha e um simpático café!

Endereço: Praça Charles Miler, s/n

Horário de funcionamento: Das 10h às 18h em todos os dias da semana, exceto às segundas.

Paróquia Santa Terezinha

Para quem gosta de visitar igrejas e se deslumbrar com suas arquiteturas durante as viagens, a Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus é parada obrigatória. Inaugurada em 1928 e projetada pelo engenheiro Antônio Vincenti, ela traz um interior em estilo romântico.

Seu altar central é inteiramente feito de mármore e toda a luxuosidade do espaço faz dessa Igreja o palco de muitos casamentos conhecidos por, ao final da cerimônia, receberem uma chuva de pétalas de rosas que cai sobre os noivos e convidados.

Endereço: Rua Maranhão, 617

Horário de funcionamento: Segundas, das 8h às 10h e das 16h às 20h; Terças, Quartas e Quintas, das 8h às 12h e das 16h às 20h, Sextas, das 9h às 12h e das 13h às 15, Sábados, das 8h30 às 12h e das 17h às 18h, e Domingos, das 8h às 13h e das 17h às 20h.

Shopping Pateo Higienópolis

Ir a São Paulo tem muito a ver com fazer compras em locais como o Bom Retiro e a Rua 25 de Março, mas também em grandes shoppings localizados em bairros privilegiados da capital paulista.

O Pateo Higienópolis é um dos mais elegantes e sofisticados da cidade, contando com uma arquitetura que lembra bastante os prédios da região e um interior repleto de lojas das mais aclamadas marcas do mundo. Vale a pena a visita!

Endereço: Av. Higienópolis, 618

Horários de funcionamento: De Segunda a Sábado, das 10h às 21h e Domingos, das 14h às 20h.

Conclusão

Um bairro predominantemente residencial, Higienópolis pode surpreender os turistas que visitam São Paulo por sua sofisticação, elegância e infraestrutura completa para fornecer uma experiência única – e meio europeia – do que é morar em São Paulo.

Boa viagem e até a próxima!

