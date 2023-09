Evento em comemoração à Semana Municipal do Turismo acontece neste sábado (30) em Atibaia

Neste sábado, 30 de setembro, a partir das 9h, será realizado, na Secretaria de Turismo (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas), o evento em alusão à Semana Municipal do Turismo, em conjunto com a tradicional Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A abertura da comemoração será por conta do Grupo de Escoteiros Grifo Caçador, com hasteamento da bandeira no local, às 9h. Após a abertura, ciclistas da região percorrerão o Circuito do Chuchu, com partida na Secretaria de Turismo. O evento segue com a apresentação do grupo de Capoeira “Anjos Negros do Maculelê”, às 10h, e a música se inicia com a dupla Flávio Rodrigues & Cristiane Barbosa trazendo Voz & Violão, às 11h.

Também a partir das 11h, os presentes poderão conferir as delícias culinárias e belíssimos artesanatos dos expositores da tradicional Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia, que complementará a comemoração.

Para quem gosta de jogo de cartas, será o grande momento para escolher sua dupla e gritar “Truco”! No evento haverá um “Campeonato de Truco” realizado pelos expositores da feira, às 12h, com medalhas para os destaques do jogo e troféu para o grande campeão. Para os interessados em participar da disputa, basta se inscrever com a comissão de expositores no local, responsáveis por organizar a competição, a partir das 9h. Mas, atenção: as vagas são limitadas a 16 jogadores.

Deixando a comemoração ainda mais bonita, o Clube do Fusca participa da festa com os automóveis queridinhos do Brasil, trazendo diversas cores e modelos, às 13h. E não para por aí: das 15h às 18h tem mais música ao vivo com o cantor Sidney Lima.

O evento ainda contará com uma nova exposição do Clube Atibaiense de Fotografia e da Associação de Luthiers do Brasil (profissionais especializados em construir instrumentos de corda). Além do sorteio de vouchers para pedalinho, tirolesa e brinquedos infláveis.

O grupo de palhaços “Aticurando” também marcará presença durante o evento, prometendo alegria e muitas palhaçadas para divertir o público presente. O evento comemora o Dia Mundial do Turismo, celebrado no dia 27 de setembro. Em Atibaia a comemoração é resultado da Lei nº 4517, de 24 de agosto de 2017, que institui a Semana Municipal do Turismo no município.

Veja a programação completa:

9h – Abertura com Grupo Escoteiro Grifo Caçador e saída dos grupos de ciclistas para o Circuito do Chuchu

10h – Apresentação do grupo de Capoeira “Anjos Negros do Maculelê”

11h – Apresentação de Voz & Violão de Flávio Rodrigues & Cristiane Barbosa

12h – Início do Campeonato de Truco

13h – Chegada dos veículos do Clube do Fusca para exposição

15h/18h – Apresentação musical com Sidney Lima

19h – Encerramento da Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia em conjunto ao evento

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia