Dia Mundial do Turismo: Atibaia promove ações na cidade para turistas e munícipes

No dia 27 de Setembro é comemorado o Dia Mundial do Turismo, criado em 1980 pela Organização Mundial do Turismo (OMT) para aumentar a consciência sobre o papel do turismo na comunidade internacional e ressaltar a importância econômica, social e cultural da atividade. Em Atibaia, o turismo é diversificado, com segmentos rurais, religiosos, gastronômicos, culturais de aventuras, eventos e negócios, além de proporcionar aos visitantes paisagens encantadoras e monumentos naturais belíssimos, como a Pedra Grande, destaque nacional da cidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, realizou ações junto aos munícipes, com o objetivo de aproximá-los do tema e ressaltar a importância desta atividade para a cidade. Na terça-feira, 27 de setembro, um grupo de jovens entre 15 e 19 anos, participantes do Programa Jovem Aprendiz (programa de parceria entre SENAC e empresas do município), realizaram uma visita à sede da Secretaria de Turismo e ao Parque das Águas. Os jovens assistiram uma palestra e caminharam pelo Centro Histórico, visitando igrejas e o Museu João Batista Conti. A mesma ação acontecerá com outros dois grupos cadastrados no Programa Jovem Aprendiz em Atibaia.

Ainda em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, o Clube Atibaiense de Fotografias deu início, na sede da Secretaria Municipal de Turismo (Av. dos Bandeirantes, s/n – Parque das Águas), à exposição de fotos “Pontos Turísticos”, que estará disponível para visitação até o dia 31 de outubro, durante o horário de funcionamento da Secretaria: de segunda a sábado das 9h às 17h e aos domingos das 9h às 13h.

As ações voltadas para a comemoração do dia do Turismo não param em Atibaia! Na Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia deste sábado, 8 de outubro, haverá sorteios de ingressos para passeios no teleférico, pedalinhos e tirolesa, além de brindes e produtos artesanais. A feira acontece aos sábados, das 11h às 19h, no Balneário Municipal: Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas.

Outra ação importante que merece destaque é o encerramento do Festival Gastronômico de Atibaia 2022, que na sua 6ª edição contou com 57 estabelecimentos participantes. O encerramento do festival aconteceu no dia 3 de outubro, com a premiação dos estabelecimentos melhores classificados conforme a avaliação técnica do festival – com atribuição de notas para o atendimento do local e para o sabor, a apresentação e a criatividade da receita – e dos destaques populares, eleitos pelo público em votação que aconteceu na internet.

Vale ressaltar que turismo em Atibaia tem alcançado bons números de visitantes e turistas na hotelaria e nos atrativos turísticos da cidade, com destaque para a grande movimentação registrada em julho deste ano. De acordo com dados da Secretaria de Turismo, além de registrar fluxo de 160 mil pessoas nos locais pesquisados, no mês de férias escolares, a ocupação da hotelaria de Atibaia ficou em 63,42%, superior aos níveis pré-pandemia: 56,02% em 2021, 59,56% em 2019 e 56,77% em 2018 – em 2020 os empreendimentos estavam fechados devido à pandemia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia