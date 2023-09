Piscinas públicas de Atibaia reabrirão a partir do dia 7 de outubro

A população de Atibaia poderá dar um mergulho na diversão aquática em outubro. As piscinas do Elefantão e Balneário serão reabertas a partir do dia 7, das 9h às 17h, aos finais de semana para uso comum, garantindo mais lazer e diversão a toda população.

Piscina do Elefantão (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para garantir o acesso às piscinas públicas, os interessados devem comparecer à Secretaria de Esportes e Lazer de Atibaia (Av. Horácio Netto, 1061) munidos de documento com foto, comprovante de residência atualizado e um atestado médico que comprove estar apto para a utilização dos equipamentos. Após a verificação, os visitantes receberão uma carteirinha que permitirá o uso das piscinas.

Além disso, a partir do dia 18 de outubro, a piscina do Balneário estará aberta de quarta a domingo, ampliando ainda mais as opções de lazer nos dias quentes. Para garantir a segurança de todos os frequentadores, os equipamentos passaram por reformas e limpezas adequadas, reforçando a importância dos protocolos de higiene.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia