Atibaia ganha totens turísticos do Governo do Estado de São Paulo

A cidade de Atibaia recebeu nesta última semana dois totens turísticos do Governo do Estado de São Paulo. A Secretaria Estadual de Turismo e Viagens formulou um amplo e abrangente Programa de Sinalização Turística, que tem como objetivo principal valorizar o turismo paulista.

Totem no Parque Edmundo Zanoni (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Por fazer parte do Circuito das Frutas, Atibaia recebeu os totens do Governo do Estado com informações e o QRCode que leva ao site do circuito. Os totens estão localizados no Parque das Águas, próximo à Secretaria de Turismo e ao Centro de Informações Turísticas, e no Parque Edmundo Zanoni. O objetivo é valorizar as estâncias turísticas, além de promover os destinos para mais pessoas.

Circuito das Frutas

Criado oficialmente em 2008, o Circuito das Frutas é um consórcio intermunicipal formado pelos municípios de Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo, cidades que têm tradição no cultivo de frutas e oferecem aos visitantes, além de belas paisagens e contato com a natureza, uma boa e diversificada infraestrutura hoteleira e gastronômica.

O consórcio intermunicipal é comandado por um conselho formado pelos prefeitos dos municípios associados e assessorado por um grupo de trabalho composto por representantes das secretarias e conselhos municipais de agricultura e turismo, além de entidades empresariais locais, reunindo-se periodicamente para discutir investimentos, parcerias e eventos.

Com o objetivo de desenvolver projetos que incrementem o potencial econômico dos municípios participantes e também colaborar com a preservação da cultura regional, o consórcio ajuda a trazer mais visibilidade e recursos, promovendo a troca de experiências e resultando em roteiros turísticos memoráveis.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia