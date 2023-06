Atibaia é finalista do Prêmio Top Destinos Turísticos em duas categorias

Atibaia mais uma vez está na final do Prêmio Top Destinos Turísticos, que busca identificar e selecionar os melhores destinos turísticos do Estado de São Paulo. A cidade concorreu em três categorias e é Top Finalista em duas: Turismo de Aventura, concorrendo ao título inédito; e Turismo de Negócios e Eventos, podendo sagrar-se bicampeã consecutiva – já venceu na última edição do prêmio, em 2022, quando 130 municípios paulistas participaram.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na categoria Turismo de Aventura, Atibaia está concorrendo com as cidades de Pindamonhangaba e de Socorro. Já na categoria Turismo de Negócios e Eventos, o município concorre com as cidades de Águas de Lindóia e Santos. Atibaia pertence à Região Turística do Circuito das Frutas, que também está na final na categoria Regiões Turísticas. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 17 de junho, a partir das 9h, no Parque da Uva, em Jundiaí.

Neste ano, novamente cada prefeitura inscrita teve direito a concorrer em até três categorias entre as 16 previstas no regulamento: Turismo de Aventura; de Compras; Cultural; Ecoturismo; de Esportes; de Estudos e Intercâmbio; Gastronômico; Náutico; de Negócios e Eventos; de Parques Temáticos e Naturais; de Pesca; Religioso; Rural; de Saúde; Social; e de Sol e Praia. Ainda há uma 17ª categoria em disputa e que premiará três Regiões Turísticas, segundo critérios elaborados com o apoio técnico da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Vale lembrar que as cidades participantes concorrem em condições de equidade, visto que o total de votos populares foi ponderado pela quantidade de habitantes (conforme o IBGE), e transformado em pontos. Os melhores pontuados foram submetidos a um júri composto de especialistas nas respectivas categorias e então foram eleitos, por categoria, três Top Finalistas, que no dia 17 de junho descobrirão quem será o Top Campeão de cada categoria. Uma sistemática semelhante também foi adotada em relação às Regiões Turísticas.

O prêmio é uma realização conjunta da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – ADVB e Associação Mundial dos Profissionais de Viagens e Turismo – Skål Internacional São Paulo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia