Bragança Paulista inaugura tirolesa com passeios gratuitos no Lago do Taboão

A Prefeitura de Bragança Paulista inaugurou na manhã de sábado (14) uma tirolesa que passa por cima do Lago do Taboão, no bairro Jardim Nova Bragança, em Bragança Paulista.

Bragança Paulista inaugura tirolesa com passeios gratuitos por tempo limitado (Foto: Divulgação/ Bragança Paulista)

A atração faz parte do Festival de Verão 2023, que teve início na última quarta-feira (11) e vai até 21 de fevereiro. Durante esse período, os passeios na tirolesa serão gratuitos e funcionarão de sexta a domingo, sempre das 10h às 17h.

O ponto de partida da atração de 160 metros de extensão está localizado próximo ao balanço “Eu Amo Bragança Paulista”, enquanto a plataforma de chegada foi fixada ao lado da Arena de Eventos.

Após o término do Festival, de acordo com a administração da cidade, os passeios serão pagos. A prefeitura informou que o valor para a atração ainda não foi determinado, porque a administração está em processo licitatório com a empresa responsável pela concessão.

Fonte: G1.globo.com