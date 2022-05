Prefeitura de Bragança Paulista abre mais de 270 vagas em concursos públicos

Bragança Paulista está com inscrições abertas para concursos públicos da prefeitura. São mais de 270 oportunidades disponíveis nas mais diversas áreas. As inscrições se iniciaram no dia 11 de abril e podem ser feitas pela Internet, no site divulgado pela gestão, até 19 de maio.

(Foto: Reprodução)

De acordo com a prefeitura, há vagas disponíveis para áreas médicas, assistência social, borracharia, mecânica, assessoria administrativa, farmácia, lavanderia, entre outros. A lista completa de oportunidades pode ser conferida no site da prefeitura.

Pela Internet, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição, imprimir o boleto bancário e fazer o pagamento do concurso até o dia 20 de maio. A taxa de inscrição para cada uma das vagas está disponível nos editais.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de uma prova objetiva, aplicada pelo IBAM.

Fonte: G1.globo.com