Atibaia confirma 2 óbitos por Covid-19 nesta quinta-feira (7)

Mais dois óbitos por Covid-19 foram registrados em Atibaia, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira, 7 de outubro, pela Secretaria Municipal de Saúde, elevando o total de mortes na cidade para 329 desde o início da pandemia. O 328º óbito confirmado é de um homem de 65 anos, com doença de base, internado na enfermaria do Hospital Albert Sabin em 29 de agosto, sendo transferido para UTI no dia 31 de agosto e que faleceu em 26 de setembro. O 329º óbito confirmado é de um homem de 65 anos, também com doença de base, que foi internado na Santa Casa de Atibaia em 4 de outubro e faleceu no dia 6. Atibaia reportou ainda mais um óbito suspeito de Covid-19, referente a uma mulher de 33 anos, com doença de base, que foi internada na UTI da Santa Casa de Bragança Paulista em 16 de setembro e morreu no dia 2 de outubro.

(Imagem ilustrativa de Samuel F. Johanns por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 7 de outubro:

Notificações: 23.826

Descartados: 11.706

Confirmados: 11.983

Recuperados: 10.269

Em investigação: 137

Óbitos confirmados: 329

Óbitos suspeitos: 9

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 22%

Hospital Albert Sabin – 0 (zero) Hospital Novo Atibaia – 22% UTI:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 10%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 66%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 20%

Santa Casa de Bragança Paulista: 20% UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 90%

Santa Casa de Socorro: 57%

Relação de novos casos confirmados:

11964º: Homem, 89 anos – Em Isolamento Social;

11965º: Mulher, 19 anos – Recuperada;

11966º: Mulher, 38 anos – Recuperada;

11967º: Mulher, 41 anos – Recuperada;

11968º: Mulher, 46 anos – Recuperada;

11969º: Homem, 34 anos – Assintomático;

11970º: Mulher, 50 anos – Recuperada;

11971º: Mulher, 44 anos – Recuperada;

11972º: Homem, 44 anos – Recuperado;

11973º: Mulher, 25 anos – Recuperada;

11974º: Mulher, 41 anos – Recuperada;

11975º: Mulher, 30 anos – Assintomática;

11976º: Mulher, 40 anos – Recuperada;

11977º: Mulher, 30 anos – Assintomática;

11978º: Homem, 19 anos – Recuperado;

11979º: Homem, 20 anos – Recuperado;

11980º: Homem, 22 anos – Em Isolamento Social;

11981º: Homem, 65 anos – Óbito;

11982º: Mulher, 26 anos – Em Isolamento Social;

11983º: Homem, 83 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia