Atibaia registra mais duas mortes por Covid-19 nesta quinta-feira (13)

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Atibaia registrou mais duas mortes por Covid-19 nesta quinta-feira, dia 13 de maio. O 245º óbito registrado foi de um homem de 43 anos, com doença de base, que foi internado na UTI do AME Campinas em 30 de março e faleceu no dia 1º de abril. A morte de uma mulher de 53 anos, também com doença de base, que estava internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia desde o dia 1º de maio e faleceu ontem (12) foi a 246ª confirmada no município.

(Imagem Ilustrativa de torstensimon por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 13 de maio:

Notificações: 16.405

Descartados: 8.092

Confirmados: 8.160

Recuperados: 6.992

Em investigação: 153

Óbitos confirmados: 246

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 70%

Hospital Novo Atibaia – 42%

Hospital Albert Sabin – 70% Hospital Novo Atibaia – 42% UTI:

Hospital Albert Sabin – 35%

Hospital Novo Atibaia – 58%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100% UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 17%

Santa Casa de Atibaia – 17% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 0%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 81%

Santa Casa de Bragança Paulista: 95%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 0

Enfermaria: 0

Relação de novos casos confirmados:

8108º: Mulher, 53 anos – Óbito;

8109º: Mulher, 17 anos – Recuperado;

8110º: Homem, 43 anos – Recuperado;

8111º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

8112º: Homem, 48 anos – Assintomático;

8113º: Homem, 50 anos – Assintomático;

8114º: Homem, 43 anos – Recuperado;

8115º: Mulher, 15 anos – Recuperado;

8116º: Mulher, 28 anos – Recuperado;

8117º: Mulher, 60 anos – Em Isolamento Social;

8118º: Homem, 29 anos – Recuperado;

8119º: Homem, 40 anos – Assintomático;

8120º: Mulher, 42 anos – Assintomático;

8121º: Mulher, 17 anos – Recuperado;

8122º: Homem, 56 anos – Em Isolamento Social;

8123º: Homem, 46 anos – Assintomático;

8124º: Mulher, 43 anos – Recuperado;

8125º: Homem, 24 anos – Assintomático;

8126º: Homem, 30 anos – Assintomático;

8127º: Homem, 58 anos – Recuperado;

8128º: Mulher, 32 anos – Recuperado;

8129º: Homem, 47 anos – Em Isolamento Social;

8130º: Homem, 23 anos – Recuperado;

8131º: Mulher, 29 anos – Assintomático;

8132º: Homem, 23 anos – Assintomático;

8133º: Mulher, 27 anos – Recuperado;

8134º: Homem, 45 anos – Assintomático;

8135º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

8136º: Mulher, 50 anos – Assintomático;

8137º: Mulher, 46 anos – Assintomático;

8138º: Homem, 41 anos – Assintomático;

8139º: Mulher, 68 anos – Assintomático;

8140º: Mulher, 33 anos – Recuperado;

8141º: Homem, 49 anos – Recuperado;

8142º: Homem, 57 anos – Recuperado;

8143º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

8144º: Mulher, 44 anos – Recuperado;

8145º: Mulher, 30 anos – Recuperado;

8146º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

8147º: Mulher, 28 anos – Em Isolamento Social;

8148º: Homem, 45 anos – Em Isolamento Social;

8149º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

8150º: Homem, 32 anos – Em Isolamento Social;

8151º: Mulher, 38 anos – Em Isolamento Social;

8152º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

8153º: Homem, 20 anos – Recuperado;

8154º: Mulher, 56 anos – Recuperado;

8155º: Mulher, 70 anos – Recuperado;

8156º: Mulher, 27 anos – Recuperado;

8157º: Homem, 35 anos – Recuperado;

8158º: Mulher, 59 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

8159º: Homem, 42 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

8160º: Homem, 38 anos – UTI HUSF.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia