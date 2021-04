Atibaia confirma 3 mortes por Covid-19 e descarta óbito suspeito

Nesta quinta-feira, dia 15 de abril, Atibaia registrou mais 3 mortes por COVID-19, chegando a 215 vítimas fatais na cidade desde o início da pandemia. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, também foram confirmadas 32 novas infecções por Coronavírus e descartada a suspeita de morte por Covid-19 de um jovem de 14 anos, portador de doença de base, que tinha sido internado na UTI do Hospital Albert Sabin no domingo (11) e faleceu no dia seguinte.

A 213ª morte registrada foi de uma mulher de 42 anos, com doença de base, internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 8 de abril e falecida ontem (14). O 214º óbito por Covid-19 também aconteceu ontem: um homem de 45 anos, sem doença de base, que foi internado na enfermaria do Hospital Novo Atibaia no dia 28 de março e transferido para a UTI no dia 1º de abril. A morte de uma mulher de 51 anos, com doença de base, que foi internada na UTI da Santa Casa de Atibaia no dia 9 deste mês e faleceu hoje (15) é a 215ª morte registrada na cidade.

Confira os números da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 15 de abril:

Notificações: 14.860

Descartados: 7.298

Confirmados: 7.394

Recuperados: 6.309

Em investigação: 168

Óbitos confirmados: 215

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 75%

Hospital Novo Atibaia – 52%

UTI:

Hospital Albert Sabin – 68%

Hospital Novo Atibaia – 75%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 70%

UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 5

Enfermaria: 2

Relação de novos casos confirmados:

7361º: Mulher, 42 anos – Óbito;

7362º: Mulher, 38 anos – Em Isolamento Social;

7363º: Homem, 41 anos – Recuperado;

7364º: Mulher, 27 anos – Recuperado;

7365º: Mulher, 67 anos – Recuperado;

7366º: Mulher, 60 anos – Em Isolamento Social;

7367º: Homem, 30 anos – Recuperado;

7368º: Mulher, 54 anos – Recuperado;

7369º: Mulher, 37 anos – Recuperado;

7370º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

7371º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

7372º: Homem, 88 anos – Em Isolamento Social;

7373º: Mulher, 74 anos – Em Isolamento Social;

7374º: Homem, 45 anos – Óbito;

7375º: Mulher, 41 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

7376º: Homem, 51 anos – Recuperado;

7377º: Homem, 25 anos – Recuperado;

7378º: Homem, 60 anos – UTI Hospital Bragantino;

7379º: Mulher, 55 anos – Recuperado;

7380º: Homem, 82 anos – Recuperado;

7381º: Homem, 21 anos – Recuperado;

7382º: Mulher, 29 anos – Recuperado;

7383º: Mulher, 84 anos – Enfermaria SCA;

7384º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

7385º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

7386º: Homem, 29 anos – Em Isolamento Social;

7387º: Mulher, 8 anos – Recuperado;

7388º: Mulher, 23 anos – Recuperado;

7389º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

7390º: Homem, 10 anos – Recuperado;

7391º: Mulher, 23 anos – Recuperado;

7392º: Homem, 35 anos – Recuperado;

7393º: Homem, 26 anos – Recuperado;

7394º: Mulher, 41 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia