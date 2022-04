Atibaia registra o 380º óbito por Covid-19 e 16 novos casos da doença

Atibaia registrou mais uma morte por Covid-19 no município, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira, 4 de abril. O 380º óbito confirmado na cidade desde o início da pandemia é de um homem de 75 anos, com doença de base, que foi internado na UTI do Hospital Novo Atibaia em 5 de fevereiro e faleceu no dia 30 de março. O total de casos confirmados em Atibaia subiu para 17.351, após o registro de mais 16 infecções.

(Foto: Reprodução/ Secom Estado de São Paulo)

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 4 de abril:

Notificações: 34.773

Descartados: 17.239

Confirmados: 17.351

Recuperados: 15.400

Em investigação: 181

Óbitos confirmados: 380

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 6%

Hospital Albert Sabin – 0 (zero) Hospital Novo Atibaia – 6% UTI:

Hospital Albert Sabin – 12%

Hospital Novo Atibaia – 10%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 50%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 10%

Santa Casa de Socorro: 0 (zero)

Relação de novos casos confirmados:

17336º: Mulher, 56 anos – Em Isolamento Social;

17337º: Homem, 16 anos – Recuperado;

17338º: Mulher, 63 anos – Recuperado;

17339º: Mulher, 65 anos – Recuperado;

17340º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

17341º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

17342º: Mulher, 70 anos – Recuperado;

17343º: Mulher, 68 anos – Recuperado;

17344º: Mulher, 36 anos – Recuperado;

17345º: Mulher, 51 anos – Recuperado;

17346º: Mulher, 30 anos – Recuperado;

17347º: Mulher, 33 anos – Recuperado;

17348º: Mulher, 77 anos – Recuperado;

17349º: Homem, 76 anos – Recuperado;

17350º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

17351º: Mulher, 78 anos – Enfermaria – Santa Casa de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia