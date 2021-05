Atibaia confirma o 238º óbito por Covid-19 e 56 novos casos da doença

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira, dia 7 de maio, Atibaia registrou mais um óbito por Covid-19 e 56 novas infecções por Coronavírus, totalizando 238 mortes devido à doença e 8.038 casos confirmados desde o início da pandemia. Até o momento, a cidade registrou 16.236 notificações, 8.065 suspeitas descartadas e 6.896 recuperados. Estão em análise 6 óbitos considerados suspeitos e 133 exames. O óbito registrado hoje é de um homem de 67 anos, com doença de base, que foi internado na UTI do Hospital Bragantino no dia 28 de abril e faleceu ontem (6).

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns / Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta sexta-feira, dia 7 de maio:

Notificações: 16.236

Descartados: 8.065

Confirmados: 8.038

Recuperados: 6.896

Em investigação: 133

Óbitos confirmados: 238

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 50%

Hospital Novo Atibaia – 23%

Hospital Albert Sabin – 31%

Hospital Novo Atibaia – 50%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 5%

Santa Casa de Atibaia – 0%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 2

Enfermaria: 0

Relação de novos casos confirmados:

7983º: Mulher, 57 anos – Em Isolamento Social;

7984º: Mulher, 2 anos – Recuperado;

7985º: Mulher, 62 anos – Recuperado;

7986º: Mulher, 20 anos – Recuperado;

7987º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

7988º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

7989º: Mulher, 2 anos – Assintomático;

7990º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

7991º: Homem, 20 anos – Recuperado;

7992º: Mulher, 61 anos – Recuperado;

7993º: Homem, 62 anos – Recuperado;

7994º: Homem, 28 anos – Recuperado;

7995º: Homem, 9 anos – Recuperado;

7996º: Mulher, 47 anos – Recuperado;

7997º: Mulher, 47 anos – Recuperado;

7998º: Mulher, 27 anos – Recuperado;

7999º: Homem, 39 anos – Recuperado;

8000º: Homem, 36 anos – Recuperado;

8001º: Homem, 17 anos – Recuperado;

8002º: Homem, 17 anos – Recuperado;

8003º: Homem, 35 anos – Recuperado;

8004º: Homem, 45 anos – Recuperado;

8005º: Homem, 36 anos – Recuperado;

8006º: Mulher, 60 anos – Recuperado;

8007º: Homem, 3 anos – Recuperado;

8008º: Homem, 24 anos – Recuperado;

8009º: Mulher, 14 anos – Recuperado;

8010º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

8011º: Mulher, 53 anos – Enfermaria Hospital Bragantino;

8012º: Mulher, 68 anos – Recuperado;

8013º: Homem, 17 anos – Recuperado;

8014º: Homem, 49 anos – Assintomático;

8015º: Mulher, 28 anos – Recuperado;

8016º: Mulher, 4 anos – Assintomático;

8017º: Mulher, 41 anos – Assintomático;

8018º: Homem, 8 anos – Em Isolamento Social;

8019º: Mulher, 36 anos – Em Isolamento Social;

8020º: Homem, 72 anos – Em Isolamento Social;

8021º: Mulher, 51 anos – Em Isolamento Social;

8022º: Homem, 56 anos – Em Isolamento Social;

8023º: Homem, 17 anos – Em Isolamento Social;

8024º: Mulher, 48 anos – Em Isolamento Social;

8025º: Homem, 62 anos – Em Isolamento Social;

8026º: Mulher, 9 anos – Em Isolamento Social;

8027º: Homem, 11 anos – Em Isolamento Social;

8028º: Homem, 24 anos – Em Isolamento Social;

8029º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

8030º: Homem, 23 anos – Em Isolamento Social;

8031º: Mulher, 45 anos – Assintomático;

8032º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

8033º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

8034º: Mulher, 49 anos – Em Isolamento Social;

8035º: Homem, 27 anos – Recuperado;

8036º: Homem, 51 anos – Recuperado;

8037º: Homem, 55 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

8038º: Mulher, 81 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia