Centro de Testagem de Covid-19 suspende funcionamento a partir de segunda (22)

O Centro de Testagem de Covid-19 suspenderá o funcionamento em Atibaia a partir de segunda-feira, 22 de agosto, em decorrência do cenário epidemiológico no município e diminuição dos casos de síndrome gripal. Os testes de Covid-19 na cidade voltarão a ser realizados nas unidades de saúde para as pessoas que apresentarem sintomas.

(Imagem Ilustrativa: Thomas G. por Pixabay)

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma mudança na conjuntura da doença pode levar à retomada da livre testagem em Atibaia.

O Centro de Testagem de Covid-19 foi implantado no fim de maio para identificação de casos e controle da pandemia na cidade de Atibaia, em um momento em que o país registrava aumento de casos da doença. Ele funcionava no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais), onde as vacinas contra Covid, Sarampo e Influenza continuam sendo aplicadas, de segunda a segunda, das 7h às 19h.

Lembrando que os sintomas da Covid-19 são parecidos com os da gripe: febre, tosse, cansaço, dor de garganta, coriza e perda de paladar ou olfato. Quem apresentar esses sintomas, deve comparecer a uma unidade de saúde.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia