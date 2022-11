Saúde de Atibaia recomenda uso de máscara em transporte coletivo e locais fechados

A Secretaria de Saúde de Atibaia anunciou uma série de recomendações de combate à Covid-19, incluindo o uso de máscara em transporte coletivo e locais fechados, em função da baixa adesão às doses de reforço da vacina, do aumento do número de casos sintomáticos respiratórios nas Unidades de Saúde e do crescimento das internações com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em hospitais públicos e privados.

(Imagem Ilustrativa: Kayla Speid por Unsplash)

De acordo com as diretrizes da Secretaria de Saúde de Atibaia, o uso de máscara é recomendado em locais com aglomeração de pessoas e locais em que o distanciamento mínimo não possa ser garantido, tais como: eventos, comemorações festivas, entre outros; nos meios de transporte coletivo, táxis e transporte por aplicativo; e em locais fechados ou pouco ventilados.

Lembrando que o uso de máscara permanece obrigatório nos estabelecimentos de saúde e seus meios de transporte (ambulância e transporte sanitário).

A Secretaria de Saúde destacou ainda que é importante que a população reforce as medidas de higiene das mãos com água e sabão ou álcool em gel, além de manter os cuidados de limpeza e desinfecção de ambientes.

Vacinação

Outra medida fundamental é a vacinação completa contra a Covid-19, incluindo todas as doses de reforço indicadas para cada faixa etária. No entanto, o índice de cobertura está baixo em determinadas idades no município, especialmente em crianças.

Segundo dados da pasta da Saúde até 16 de novembro, foram realizadas apenas 968 aplicações de primeira dose em crianças de 3 e 4 anos em Atibaia, o que equivale a 26,6% desta faixa etária na cidade. Dessas, 314 voltaram para tomar a segunda dose (8,6%). A cobertura alcançada em crianças de 5 a 11 anos está em 96,6% para D1 e 77% para D2, o que mostra que muitas delas também não tomaram a segunda dose, fundamental para complementar a proteção contra a Covid-19. Jovens e adultos que não estão com o ciclo vacinal atualizado também devem comparecer às unidades de saúde.

Com o esquema básico (primeira e segunda doses) liberado para crianças a partir dos 3 anos, a vacinação contra a Covid-19 em Atibaia, atualmente, tem acontecido da seguinte forma: 1ª dose adicional (ou 3ª dose) liberada para todas as pessoas com 12 anos ou mais, 2ª dose adicional (4ª dose) para pessoas com 18 anos ou mais e 3ª dose adicional (5ª dose) para pessoas com imunodeficiência grave que tenham 18 anos ou mais. O intervalo para aplicação das doses adicionais é de quatro meses.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia