Atibaia registra 1º óbito por dengue e mais 1 óbito por Covid-19

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira, 9 de junho, Atibaia registrou 1 óbito por Covid-19 e 1 por dengue. A morte por Covid-19 foi a 402ª na cidade desde o início da pandemia, uma mulher de 72 anos, com doença de base, que foi atendida em sala de emergência da Santa Casa de Atibaia no dia 8 de junho e faleceu no mesmo dia.

O óbito por dengue refere-se a uma mulher de 19 anos, internada na UTI da Santa Casa de Atibaia em 20 de maio, sendo transferida para UTI do HUSF no dia 31 e que morreu em 3 de junho. Nos últimos meses a Prefeitura de Atibaia registrou um aumento de casos de dengue no município e vem agindo em diversas frentes para prevenir e combater a doença.

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 37.917

Descartados: 19.416

Confirmados: 18.322

Recuperados: 16.074

Em investigação: 175

Óbitos confirmados: 402

DENGUE (dados de 2022)

Notificações: 902

Descartados: 202

Confirmados: 528

Em investigação: 172

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia