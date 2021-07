Atibaia confirma duas mortes por Covid-19 e 49 casos da doença nesta sexta-feira (2)

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira, dia 2 de julho, Atibaia registrou 2 mortes e 49 novos casos de Covid-19, elevando para 298 o total de mortos pela doença e 9.809 o número de casos confirmados desde o início da pandemia. O 297º óbito confirmado é de um homem de 67 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 27 de junho e faleceu ontem (1º). A 298ª morte por Covid-19 registrada no município é de uma mulher de 74 anos, também com doença de base, internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no último dia 21 e que faleceu nesta sexta-feira (2).

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns / Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta sexta-feira, dia 2 de julho:

Notificações: 18.775

Descartados: 8.770

Confirmados: 9.809

Recuperados: 8.373

Em investigação: 196

Óbitos confirmados: 298

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 76%

Hospital Novo Atibaia – 42%

Hospital Albert Sabin – 76% Hospital Novo Atibaia – 42% UTI:

Hospital Albert Sabin – 50%

Hospital Novo Atibaia – 66%

Leitos contratados

UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 11%

Santa Casa de Atibaia – 11% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 0 (zero)

Enfermaria: 0 (zero)

Relação de novos casos confirmados:

9759º: Homem, 63 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

9760º: Mulher, 45 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

9761º: Mulher, 15 anos – Em Isolamento Social;

9762º: Mulher, 63 anos – Em Isolamento Social;

9763º: Homem, 20 anos – Recuperado;

9764º: Mulher, 36 anos – Em Isolamento Social;

9765º: Mulher, 28 anos – Recuperado;

9766º: Mulher, 26 anos – Recuperado;

9767º: Homem, 30 anos – Recuperado;

9768º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

9769º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

9770º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

9771º: Mulher, 33 anos – Recuperado;

9772º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

9773º: Homem, 57 anos – Recuperado;

9774º: Homem, 38 anos – Recuperado;

9775º: Mulher, 27 anos – Recuperado;

9776º: Mulher, 46 anos – Em Isolamento Social;

9777º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

9778º: Homem, 60 anos – Recuperado;

9779º: Homem, 49 anos – Em Isolamento Social;

9780º: Homem, 50 anos – Assintomático;

9781º: Homem, 47 anos – Recuperado;

9782º: Mulher, 23 anos – Assintomático;

9783º: Homem, 24 anos – Assintomático;

9784º: Mulher, 45 anos – Em Isolamento Social;

9785º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

9786º: Homem, 35 anos – Recuperado;

9787º: Mulher, 32 anos – Recuperado;

9788º: Homem, 13 anos – Recuperado;

9789º: Homem, 43 anos – Recuperado;

9790º: Mulher, 58 anos – Em Isolamento Social;

9791º: Mulher, 35 anos – Recuperado;

9792º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

9793º: Homem, 23 anos – Recuperado;

9794º: Homem, 9 meses – Em Isolamento Social;

9795º: Mulher, 69 anos – Em Isolamento Social;

9796º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

9797º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

9798º: Mulher, 23 anos – Em Isolamento Social;

9799º: Mulher, 49 anos – Recuperado;

9800º: Mulher, 22 anos – Em Isolamento Social;

9801º: Mulher, 21 anos – Recuperado;

9802º: Mulher, 21 anos – Recuperado;

9803º: Mulher, 1 ano – Recuperado;

9804º: Mulher, 55 anos – Recuperado;

9805º: Homem, 24 anos – Recuperado;

9806º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

9807º: Mulher, 33 anos – Recuperado;

9808º: Homem, 67 anos – Óbito;

9809º: Mulher, 74 anos – Óbito.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia