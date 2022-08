Covid-19: Atibaia registra mais dois óbitos pela doença

Mais dois óbitos por Covid-19 foram registrados pelo município de Atibaia, de acordo com boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, ambos em julho.

(Imagem Ilustrativa: mohamed Hassan / Pixabay)

O 426º óbito confirmado na cidade foi de uma mulher de 90 anos, com doença de base, que foi internada na enfermaria do Hospital Novo Atibaia em 8 de julho, sendo transferida para UTI dia 9, e faleceu em 14 de julho. O 427º óbito confirmado refere-se a uma mulher de 76 anos, também com doença de base, que foi internada na enfermaria do Hospital Novo Atibaia em 19 de junho, transferida para UTI dois dias depois, e faleceu em 17 de julho.

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 44.241

Descartados: 22.160

Confirmados: 21.910

Em investigação: 171

Óbitos confirmados: 427

DENGUE (dados de 2022)

Notificações: 1240

Descartados: 284

Confirmados: 847

Em Investigação: 109

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia