Covid-19: Atibaia registra 1 óbito suspeito e uma morte confirmada nesta terça (4)

Atibaia registrou nesta terça-feira, dia 4 de maio, mais uma morte por Covid-19, chegando a 237 mortes devido à doença desde o início da pandemia. O 237º óbito confirmado é de um homem de 38 anos, sem doença de base, que foi internado na enfermaria do Hospital Albert Sabin no dia 22 de abril, transferido para a UTI no dia 27 e faleceu ontem (3). O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde também registrou mais uma morte que entrou para a lista de suspeitas: a de um homem de 64 anos, com doença de base, que foi internado na UTI da Santa Casa de Atibaia no dia 1º de maio e também faleceu ontem (3).

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 4 de maio:

Notificações: 16.075

Descartados: 8.016

Confirmados: 7.917

Recuperados: 6.789

Em investigação: 142

Óbitos confirmados: 237

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 50%

Hospital Novo Atibaia – 28%

UTI:

Hospital Albert Sabin – 36%

Hospital Novo Atibaia – 62%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 17%

UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 70%

UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Relação de novos casos confirmados:

7894º: Mulher, 65 anos – Recuperado;

7895º: Mulher, 40 anos – Recuperado;

7896º: Mulher, 46 anos – Recuperado;

7897º: Homem, 36 anos – Enfermaria Funbepe Pedreira;

7898º: Mulher, 25 anos – Recuperado;

7899º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

7900º: Homem, 18 anos – Recuperado;

7901º: Mulher, 64 anos – Enfermaria SCA;

7902º: Homem, 74 anos – Enfermaria SC BP;

7903º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

7904º: Homem, 47 anos – Assintomático;

7905º: Mulher, 59 anos – Em Isolamento Social;

7906º: Homem, 6 anos – Assintomático;

7907º: Mulher, 27 anos – Assintomático;

7908º: Homem, 38 anos – Óbito;

7909º: Mulher, 65 anos – Recuperado;

7910º: Mulher, 55 anos – Recuperado;

7911º: Homem, 22 anos – Recuperado;

7912º: Homem, 48 anos – Recuperado;

7913º: Mulher, 21 anos – Recuperado;

7914º: Mulher, 64 anos – Recuperado;

7915º: Mulher, 22 anos – Recuperado;

7916º: Mulher, 30 anos – Recuperado;

7917º: Mulher, 19 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia