Atibaia registra 6 mortes por Covid-19 e 59 novos casos da doença nesta segunda-feira (24)

Atibaia registrou mais 6 mortes por Covid-19 e uma suspeita descartada nesta segunda-feira, dia 24 de maio. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foi descartado o óbito de um homem de 70 anos, sem doença de base, que faleceu no domicílio no último dia 18. A 251ª e a 252ª mortes registradas foram de 2 homens com 43 anos de idade, sem doenças de base, que faleceram na quinta (20) e na sexta-feira (21). O primeiro estava internado na UTI da Santa Casa de Bragança Paulista desde o dia 4 de maio e o segundo foi internado na UTI do Hospital Bragantino no dia 12. A morte de um homem de 56 anos, também sem doença de base, internado na UTI do Hospital Bragantino desde o dia 3 de maio, e falecido no dia 21, foi o 253º óbito registrado na cidade.

O 254º óbito registrado foi de um homem de 70 anos que estava internado na UTI do Hospital Albert Sabin desde o dia 19 de abril e o 255º, de um homem de 82 anos internado na UTI do Hospital Novo Atibaia no último dia 30. Ambos eram portadores doença de base e faleceram no domingo (23). A 256ª morte registrada é de uma mulher de 93 anos, também com doença de base, internada na UTI do Hospital Novo Atibaia e que faleceu hoje (24).

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 24 de maio:

Notificações: 16.854

Descartados: 8.219

Confirmados: 8.512

Recuperados: 7.260

Em investigação: 123

Óbitos confirmados: 256

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 58%

Hospital Novo Atibaia – 38%

Hospital Albert Sabin – 58% Hospital Novo Atibaia – 38% UTI:

Hospital Albert Sabin – 84%

Hospital Novo Atibaia – 66%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100% UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 0%

Santa Casa de Atibaia – 0% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 0%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 106%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 0

Enfermaria: 0

Relação de novos casos confirmados:

8454º: Mulher, 45 anos – Recuperado;

8455º: Mulher, 50 anos – Assintomático;

8456º: Mulher, 51 anos – Recuperado;

8457º: Mulher, 63 anos – Recuperado;

8458º: Mulher, 33 anos – Recuperado;

8459º: Mulher, 36 anos – Recuperado;

8460º: Homem, 44 anos – Assintomático;

8461º: Mulher, 39 anos – Recuperado;

8462º: Homem, 42 anos – Assintomático;

8463º: Mulher, 28 anos – Recuperado;

8464º: Homem, 50 anos – Em Isolamento Social;

8465º: Mulher, 59 anos – Recuperado;

8466º: Mulher, 33 anos – Recuperado;

8467º: Homem, 35 anos – Em Isolamento Social;

8468º: Mulher, 74 anos – Recuperado;

8469º: Mulher, 66 anos – Recuperado;

8470º: Mulher, 35 anos – Assintomático;

8471º: Homem, 59 anos – Recuperado;

8472º: Mulher, 38 anos – Recuperado;

8473º: Mulher, 20 anos – Recuperado;

8474º: Homem, 39 anos – Recuperado;

8475º: Homem, 56 anos – Recuperado;

8476º: Homem, 63 anos – Assintomático;

8477º: Mulher, 5 anos – Assintomático;

8478º: Mulher, 47 anos – Em Isolamento Social;

8479º: Mulher, 53 anos – Recuperado;

8480º: Homem, 41 anos – Recuperado;

8481º: Mulher, 52 anos – Em Isolamento Social;

8482º: Mulher, 16 anos – Recuperado;

8483º: Mulher, 58 anos – Recuperado;

8484º: Mulher, 67 anos – Em Isolamento Social;

8485º: Mulher, 42 anos – Assintomático;

8486º: Mulher, 21 anos – Assintomático;

8487º: Mulher, 57 anos – Recuperado;

8488º: Homem, 60 anos – Recuperado;

8489º: Homem, 61 anos – Recuperado;

8490º: Mulher, 56 anos – Recuperado;

8491º: Homem, 24 anos – Recuperado;

8492º: Mulher, 53 anos – Recuperado;

8493º: Homem, 49 anos – Recuperado;

8494º: Mulher, 66 anos – UTI Hospital Bragantino;

8495º: Mulher, 52 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

8496º: Homem, 57 anos – Recuperado;

8497º: Homem, 46 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

8498º: Mulher, 34 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

8499º: Mulher, 84 anos – Em Isolamento Social;

8500º: Homem, 25 anos – Recuperado;

8501º: Homem, 66 anos – Recuperado;

8502º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

8503º: Mulher, 55 anos – Assintomático;

8504º: Homem, 31 anos – Recuperado;

8505º: Homem, 38 anos – Recuperado;

8506º: Homem, 15 anos – Recuperado;

8507º: Mulher, 28 anos – Recuperado;

8508º: Homem, 39 anos – Recuperado;

8509º: Homem, 39 anos – Recuperado;

8510º: Homem, 62 anos – UTI Santa Casa de Bragança Paulista;

8511º: Mulher, 32 anos – Recuperado;

8512º: Homem, 33 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia