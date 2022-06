Atibaia confirma mais dois óbitos por Covid-19

Mais dois óbitos por Covid-19 foram registrados em Atibaia, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (20) pela Secretaria Municipal de Saúde. O 408º óbito confirmado na cidade desde o início da pandemia foi de uma mulher de 80 anos, com doença de base, que foi internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 6 de junho e faleceu no dia 18. O 409º óbito confirmado foi de uma mulher de 66 anos, com doença de base, internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 11 de junho, sendo transferida para UTI dia 13 e que faleceu em 19 de junho.

(Imagem Ilustrativa: ELG21 por Pixabay)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 38.695

Descartados: 19.643

Confirmados: 18.874

Recuperados: 16.741

Em investigação: 174

Óbitos confirmados: 409

DENGUE (dados de 2022 até 15/06)

Notificações: 983

Descartados: 237

Confirmados: 609

Em investigação: 137

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia